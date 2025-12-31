Que thử rụng trứng Eveline Care hỗ trợ tìm thời điểm 'vàng' thụ thai

Que thử Eveline Care tích hợp công nghệ PixoTech và AI giúp xác định đúng thời điểm rụng trứng, góp phần nâng cao tỷ lệ thụ thai tự nhiên.

Theo báo cáo từ Grand View Research hồi 2023, phân khúc que thử rụng trứng điện tử thuộc nhóm phát triển nhanh nhất, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 7% trong giai đoạn 2023-2030. Journal of Obstetrics & Gynecology cũng chỉ ra sự kết hợp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và lưu trữ đám mây có thể nâng cao tính cá nhân hóa, theo dõi sức khỏe chính xác hơn.

Que thử rụng trứng điện tử Eveline Care giúp xác định thời điểm rụng trứng cụ thể. Ảnh: TMSC Việt Nam

Trong đó, Eveline Care từng được vinh danh "Sản phẩm công nghệ dành cho mẹ bầu và em bé tốt nhất" tại Triển lãm đồ điện tử tiêu dùng CES (Mỹ, năm 2018). Theo đại diện nhãn hàng, que thử và ứng dụng tạo thành hệ thống canh trứng Eveline Care, theo dõi nồng độ LH trong nước tiểu để xác định thời điểm rụng trứng ngay tại nhà.

Chỉ số LH được đo lường dựa trên công nghệ cảm biến ánh sáng PixoTech, cho phép camera điện thoại kiểm tra nồng độ LH trên que thử. Kết quả được báo cáo nhanh chóng, trực quan theo ba mức "thấp", "cao", "đạt đỉnh" - thể hiện khả năng thụ thai qua ứng dụng Eveline Care.

Theo đại diện nhãn hàng, ứng dụng sẽ tự động thu thập kết quả từ các lần kiểm tra, tạo lịch sử theo dõi sức khỏe dưới dạng biểu đồ và số liệu cụ thể, nhờ đó người dùng có báo cáo chi tiết nhất.

Căn cứ vào các lần kiểm tra và thông tin khai báo lần đầu, hệ thống AI sẽ phân tích, đánh giá tình trạng sức khỏe và dự đoán chính xác thời điểm rụng trứng. "Giải pháp hỗ trợ đánh giá trực tiếp nồng độ LH ở từng giai đoạn, từ đó nâng cao khả năng dự đoán thời điểm thụ thai lý tưởng, nhất là trường hợp gặp vấn đề về nội tiết tố, hội chứng PCOS... ảnh hưởng đến chu kỳ rụng trứng", đại diện đơn vị cho hay.

Ứng dụng báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra LH hormone ngay trên điện thoại. Ảnh: TMSC Việt Nam

Bên cạnh đọc vạch que, Eveline Care có chức năng kết nối người dùng với bác sĩ sản, chuyên gia sức khỏe. Theo đó, khi người dùng cấp quyền, chuyên gia có thể truy cập hồ sơ bệnh nhân và đánh giá sâu về thời gian rụng trứng, đưa lời khuyên cụ thể để cải thiện sức khỏe trước khi mang thai.

Đại diện đơn vị cho biết thêm, việc tối ưu quy trình kiểm tra, đánh giá sức khỏe vào cùng hệ thống nhằm giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất, đồng thời hỗ trợ loại bỏ lỗi chủ quan khi nhìn vạch mờ ở que thử truyền thống, cho kết quả chi tiết hơn.

Ứng dụng hỗ trợ theo dõi, tăng độ chính xác về dự đoán thời điểm rụng trứng. Ảnh: TMSC Việt Nam

"Sản phẩm hướng đến nhóm có nhu cầu chủ động quản lý sức khỏe sinh sản lẫn những gia đình đang mong sớm có con", người đại diện nói thêm.

Hiện que thử rụng trứng điện tử Eveline Care được phân phối độc quyền trong nước bởi Công ty TNHH Công nghệ Y tế TMSC Việt Nam.

Đông Vệ