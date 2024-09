Quê Hồ Xuân Hương được công nhận là điểm du lịch

Nghệ AnLàng Quỳnh Đôi - quê hương "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương, được công nhận là điểm du lịch nhằm phát huy giá trị điểm đến, phục vụ khách tốt hơn.

Tỉnh Nghệ An công nhận làng Quỳnh Đôi là điểm du lịch theo quyết định công bố ngày 24/9. Tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch ở làng; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; ban hành quy chế quản lý khai thác, xây dựng nội dung thuyết minh, ấn phẩm quảng bá nhằm phát huy giá trị điểm du lịch.

Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu, cho biết làng Quỳnh Đôi được công nhận điểm du lịch là cơ hội để truyền thông giá trị điểm đến, giúp địa phương có cơ sở để tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đón khách.

Cổng làng Quỳnh Đôi. Ảnh: Đức Hùng

Theo Luật Du lịch, điểm du lịch là nơi có tài nguyên cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, được đầu tư, khai thác phục vụ khách. Nơi được công nhận là điểm du lịch được quyền tổ chức kinh doanh du lịch, được thu phí, tổ chức thuyết minh và phải đảm bảo trải nghiệm, các dịch vụ với du khách.

Làng Quỳnh Đôi nằm trong xã Quỳnh Đôi, là quê của nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822). Làng là điểm đến nổi tiếng về văn hóa, du lịch của huyện Quỳnh Lưu, với nhiều di tích lịch sử văn hóa quốc gia, cấp tỉnh như quần thể mộ và đền thờ Hoàng giáp - Thượng thư Quỳnh quận công Hồ Phi Tích, nhà thờ họ Hồ đại tộc, chợ Nổi, cầu Bờ Re, đình Quỳnh Đôi, nhà thờ họ Dương, giếng cổ Bà Cả.

Hồi đầu tháng 4, trong văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến điều chỉnh tên gọi của 8 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập, huyện Quỳnh Lưu đề xuất ghép tên mới cho các xã, trong đó xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu thành tên xã mới Đôi Hậu. Nhiều người dân không đồng tình với tên này, vì muốn giữ lại tên gọi Quỳnh Đôi.

Giếng cổ Bà Cả ở làng Quỳnh Đôi, di tích gắn liền giai thoại gánh nước nước trượt chân của "Bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương. Ảnh: Đức Hùng

Giữa tháng 4, xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu đề xuất lấy tên mới sau sáp nhập là Quỳnh An trình lên tỉnh xem xét. Theo huyện, Quỳnh An được hiểu là bình an, an yên, ngoài ra còn có ý nghĩa đặc biệt là ghép chữ Quỳnh của huyện Quỳnh Lưu và chữ An tên tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, phương án mới này vẫn chưa nhận được đồng thuận.

Đầu tháng 6, Tỉnh ủy Nghệ An quyết định giai đoạn 2023-2025 chưa sáp nhập xã Quỳnh Đôi với Quỳnh Hậu. Việc sáp nhập hai xã này sẽ được xem xét vào giai đoạn 2026-2030.

Theo Phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Văn Thưởng, sau này khi triển khai đề án sáp nhập địa giới hành chính, làng du lịch Quỳnh Đôi vẫn giữ nguyên tên.

Đức Hùng