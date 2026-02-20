Que diêm nào có thể biến phép tính '5 - 6 = 7' thành đúng?

Điều thú vị là đáp án luôn ở ngay trước mắt, chỉ là mắt thấy mà não chưa chịu tin.

Thoạt nhìn, phép tính bằng que diêm trông đơn giản như bài toán lớp Một, nhưng đừng vội tin vào vẻ ngoài hiền lành ấy. Chỉ cần lia mắt vài giây là nhiều người đã bắt đầu... nhíu mày suy nghĩ. Những que diêm nhỏ bé bỗng nhiên trở thành "đạo diễn" cho cả màn đấu trí đầy căng não. Nhiệm vụ nghe qua nhẹ tênh: chỉ di chuyển một que diêm duy nhất. Nhưng khoảnh khắc bắt tay vào làm, não bộ lập tức bật chế độ "xoay vòng 360 độ".

Có người nhìn 5 phút chưa ra, có người vô tình chớp mắt một cái lại ngộ ra chân lý. Cảm giác tìm được lời giải giống như vừa mở trúng hộp quà bí mật – nhỏ thôi nhưng vui cực. Câu đố này không làm bạn mệt mỏi, mà giống một bài tập thể dục nhẹ cho... tế bào não.

Một que diêm dịch chuyển, nụ cười cũng dịch theo. Vừa giải trí, vừa thử thách sự tinh ý, lại khiến buổi chiều bỗng dưng bớt buồn ngủ hẳn. Nhỏ mà có võ, đơn giản mà đầy "sát thương" – đúng kiểu câu đố nhìn hiền nhưng không hề hiền chút nào.

