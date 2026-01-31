Que diêm bé xíu có làm xoay chuyển phép tính này

Không thêm, không bẻ, không gian lận, chỉ là một cú xoay tay nhẹ mà kết quả trở nên hợp lý đến bất ngờ.

Nhìn vào phép tính bằng que diêm này, phản xạ đầu tiên chắc chắn là: "Ủa gì kỳ vậy?". Số thì quen, phép cộng thì rõ ràng, nhưng kết quả lại sai quá sai. Thế nhưng đừng vội nản, vì bí mật nằm ở chỗ chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm là mọi thứ lập tức hợp lý.

Không cần giỏi toán, không cần học thêm công thức, chỉ cần một chút tinh mắt và tư duy linh hoạt. Câu đố này đúng kiểu càng nhìn càng rối, mà khi tìm ra lời giải thì lại thấy... sao mình không nghĩ ra sớm hơn.

Đây là dạng đố vui rất hợp để giải trí lúc rảnh, thử độ nhanh nhạy của não hoặc mang ra thách thức hội bạn thân cho vui cửa vui nhà. Giờ thì câu hỏi quan trọng nhất là: bạn sẽ di chuyển que diêm nào để phép tính trở nên đúng đây?

>> Xem đáp án

Mộc Trà