TP HCMHoa hậu Quế Anh biểu diễn nhạc phẩm ca ngợi đất nước cùng ca sĩ Ôn Vĩnh Quang, top 35 Miss Grand Vietnam 2025.

Tiết mục là điểm nhấn tại Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 12 thuộc khuôn khổ cuộc thi, tối 30/8. Quế Anh xuất hiện trong tà áo dài, cất giọng hát ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển.

Quế Anh hát 'Giai điệu tự hào' cùng thí sinh Miss Grand Vietnam Tiết mục của Quế Anh, Ôn Vĩnh Quang tại chương trình. Video: Ban tổ chức cung cấp

Cô song ca Ôn Vĩnh Quang, sau đó các thí sinh bước ra, cùng nhau hòa giọng. Nhiều khách mời, hoa hậu, á hậu cũng bước lên sân khấu trong tiết mục. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết dàn dựng màn trình diễn với mong muốn hòa chung không khí của cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Hoa hậu Quế Anh dành nhiều ngày tập luyện. "Khi hát, trái tim tôi hướng về Tổ quốc với niềm tự hào, biết ơn thế hệ đi trước", người đẹp nói.

Quế Anh tên đầy đủ Võ Lê Quế Anh, 24 tuổi, cao 1,72 m, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Quế Anh có chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR, Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, có kỹ năng ca hát, vũ đạo. Sau chiến thắng cuộc thi trong nước hồi tháng 10/2024, cô thi Miss Grand International nhưng không vào top cao. Gần một năm qua, cô hoạt động trong vai trò người mẫu, ca sĩ với nghệ danh Ari Quế Anh.

Cô sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết cuộc thi, diễn ra ngày 13/9 ở TP HCM.

Nhà sử học Dương Trung Quốc (thứ ba từ trái sang) cùng các khách mời hòa giọng.

Tại đêm thi, top 35 trình diễn năm bộ sưu tập của các nhà thiết kế. Giám khảo chọn ra top 5 đề cử cho giải thưởng "Người đẹp Thời trang" gồm Phạm Khánh Ngân, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hồng, Bùi Thu Thủy, Lê Thị Thu Trà. Người chiến thắng được công bố ở chung kết, giành suất vào top 20.

Top 5 người đẹp trình diễn thời trang xuất sắc tại đêm thi.

Mùa thi thứ tư khởi động giữa năm, gồm nhiều hoạt động như trình diễn thời trang, đêm thi trang phục Văn hóa dân tộc. Top 35 còn tranh tài qua các phần thi phụ như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business.

Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), cùng các thành viên gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường, Phạm Minh Hữu Tiến. Tân hoa hậu sẽ thi Miss Grand International 2025 vào tháng 11, hiện ban tổ chức chưa công bố địa điểm.

Sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, đơn vị nắm bản quyền quyết định tổ chức cuộc thi trong nước, sau đó cử hoa hậu tham gia sân chơi quốc tế. Qua ba mùa, các người đẹp lần lượt đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp