Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2024

Bình ThuậnNgười đẹp Võ Lê Quế Anh, 23 tuổi, quê Quảng Nam, vượt qua 35 thí sinh để giành vương miện Miss Grand Vietnam 2024.

Trong khoảnh khắc công bố kết quả tối 3/8, Quế Anh bật khóc. Ngoài vương miện, cô giành quyền thi Miss Grand International 2024, tổ chức vào tháng 11 ở Thái Lan và Campuchia.

Võ Lê Quế Anh cao 1,72 m, số đo ba vòng 78-62-89 cm. Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế.

Tại vòng sơ khảo, thí sinh gây ấn tượng với vóc dáng cân đối, nụ cười tươi cùng phần hát, rap tiếng Hàn. Cô từng là Á khôi Đại học Huế 2020, lọt vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022.

Quế Anh trong phần thi trang phục dạ hội dành cho top 15. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Danh hiệu á hậu một đến bốn lần lượt thuộc về các người đẹp Hạnh Nguyên, Thu Hiền, Bích Tuyền, Ánh Vương.

Tại chung kết, tân hoa hậu lần lượt trải qua các phần thi đồng diễn, áo tắm, thuyết trình chủ đề hòa bình (dành cho top 10), dạ hội (top 15) và ứng xử.

Đêm thi kéo dài gần bốn tiếng với nhiều màu sắc trên sân khấu. Trước khi bắt đầu, thời tiết đổ mưa nhưng tạnh sau khoảng 15 phút.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng thí sinh trong tiết mục đồng diễn mở đầu đêm thi. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ca sĩ Hera Ngọc Hằng và các thí sinh top 5 phần thi Grand Voice trình diễn trên sân khấu. Đương kim Hoa hậu Lê Hoàng Phương gây xúc động ở màn final walk (bước chân cuối cùng) trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm.

Cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng phụ khác gồm Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) cho tác phẩm Khảm xà cừ của tác giả Nguyễn Ngọc Tứ. Best Introduction Award - người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương (TP HCM) với màn giới thiệu vừa hô tên, vừa hát theo phong cách opera. Thí sinh Huyền Trang thắng danh hiệu Người đẹp Thời trang. Trần Hồng Ngọc thắng giải thưởng Best in swimsuit do Ban giám khảo bình chọn. Cô gái thắng giải "Thuyết trình về hòa bình hay nhất" là Khuất Nguyễn Bảo Châu.

Các thí sinh trong phần thi áo tắm. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Các thí sinh bước vào cuộc thi hồi tháng 6, trải qua nhiều phần thi phụ như Grand Voice, Người đẹp Thời trang, Trang phục Văn hóa Dân tộc, diễn ra ở TP HCM và Bình Thuận.

Hội đồng giám khảo mùa này gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), các người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Đoàn Thiên Ân, Minh Tú, nhà thiết kế Đỗ Long, diễn viên Quốc Trường.

Tân Cao