Quế Anh biến hóa váy dạ hội tại Miss Grand International

Thái LanHoa hậu Quế Anh biến hóa váy dạ hội từ kín đáo sang gợi cảm ở bán kết Miss Grand International 2024.

Quế Anh biến hóa trang phục dạ hội tại Miss Grand International Phần thi đầm dạ hội của Quế Anh, tối 22/10. Video: MGI

Cô xuất hiện với chiếc váy màu đen, sau đó từ từ cởi bỏ lớp ngoài, để lộ đầm đuôi cá, xẻ tà cao với tông đỏ. Quế Anh catwalk uyển chuyển, nhận tiếng cổ vũ của khán giả xem trực tiếp.

Trang phục mang tên Firegown do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện, lấy cảm hứng từ sức mạnh của ngọn lửa, bừng sáng từ tro tàn. Điểm nhấn của chiếc đầm là phần tạo hình 3D uốn lượn trên vai, đính kết lấp lánh. Nhà mốt cắt xẻ phần thân dưới trên nền chất liệu xuyên thấu, giúp Quế Anh tôn chân dài.

Quế Anh trên sân khấu phần thi đầm dạ hội. Ảnh: MGI

Phần thi của Quế Anh tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội với nhiều lời khen về kỹ năng trình diễn, sự tự tin, hút hàng trăm nghìn lượt xem. Người mẫu Minh Tú - huấn luyện viên catwalk của Quế Anh - nói hài lòng về màn trình diễn của học trò. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn khen Quế Anh thể hiện đúng tinh thần của trang phục, thực hiện động tác biến hóa nhanh, gọn và tạo được sự bất ngờ cho người xem.

Trong đêm thi, Quế Anh còn tham gia phần thi áo tắm. Cô tết tóc và cột cao, đội mũ trùm đầu tạo sự khác biệt với các thí sinh. Trên nền nhạc sôi động, hoa hậu thể hiện bước catwalk nhiều năng lượng, tương tác với người đẹp Venezuela.

Phần thi áo tắm tại bán kết của Quế Anh tại Miss Grand International Phần thi áo tắm tại bán kết của Quế Anh. Video: MGI

Nhiều tuần qua, Quế Anh thể hiện phong độ ổn định tại các vòng thi phụ, hoạt động bên lề. Hôm 22/10, cô vào top 10 Trang phục dân tộc được khán giả yêu thích, có cơ hội tranh giải Best National Costume. Hoa hậu còn góp mặt trong top 16 hạng mục Country's Power of The Year, tiếp tục bước vào vòng bình chọn thứ hai. Trước đó, cô lần lượt vào top 10 và 14 phần thi áo tắm, tài năng ca hát.

Hoa hậu tên đầy đủ Võ Lê Quế Anh, 23 tuổi, quê Quảng Nam, cao 1,72 m, số đo ba vòng 78-62-89 cm. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2024 hồi tháng 8 ở Phan Thiết, giành quyền dự cuộc thi quốc tế.

Miss Grand International 2024 diễn ra từ ngày 3 đến 25/10 với nhiều hoạt động như phỏng vấn kín, trang phục dân tộc, trình diễn tài năng ca hát. Ở chặng đầu, các thí sinh tập trung ở Campuchia, tuy nhiên xảy ra mâu thuẫn về khâu tổ chức giữa đơn vị Miss Grand Campuchia và chủ tịch cuộc thi nên các hoạt động chuyển về Thái Lan. Đương kim hoa hậu người Peru - Luciana Fuster - sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết.

Tân Cao