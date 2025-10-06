Quay video, livestream cảnh tang thương, vô duyên hay phạm pháp?

Nhà tôi cạnh quốc lộ, hôm vừa rồi xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, mọi người sốt sắng giúp đỡ nhưng có nhóm lại xúm vào livestream rất phản cảm.

Hôm đó xảy ra vụ tai nạn xe máy của một gia đình 3 người với xe tải, khiến người mẹ và đứa con nhỏ bị thương nặng. Người cha khi đó hoảng loạn, khóc rất thương tâm.

Trong khi người dân đang khẩn trương gọi cấp cứu, sơ cứu nạn nhân, thì một nhóm thanh niên đứng quanh hiện trường rút điện thoại ra dí sát vào mặt người cha và những nạn nhân để quay clip.

Một số người dân chứng kiến tỏ ra khó chịu, nhắc nhở: "Lúc này nên hỗ trợ đưa người đi cấp cứu, đừng quay phim vô duyên như thế".

Tuy nhiên, nhóm thanh niên lập tức phản ứng: "Người ta chưa lên tiếng thì bác ý kiến gì. Không có bọn tôi quay thì bác lên mạng có cái gì mà xem. Bọn tôi có ý tốt, muốn mọi người biết tai nạn để rút kinh nghiệm và quyên tiền giúp đỡ". Thậm chí, họ còn chen lấn, giơ điện thoại sát tận mặt nạn nhân đang trong cơn nguy kịch, mặc kệ sự đau đớn và yêu cầu của gia đình.

Tôi cho rằng hành vi quay clip và phát tán như vậy không chỉ vô cảm, xúc phạm danh dự và quyền riêng tư của họ mà còn khiến nỗi đau tinh thần thêm trầm trọng.

Từ tình huống này, tôi muốn hỏi luật sư, việc quay phim, chụp ảnh người gặp nạn, hoặc các đám tang, cảnh đau thương mà không xin phép, rồi đăng tải lên mạng xã hội, có vi phạm pháp luật hay không?

Người bị quay, hoặc gia đình họ, có quyền yêu cầu gỡ bỏ video, thậm chí kiện đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần hay không?

Độc giả Đình Lập

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn