Quay video khoe cảnh đục tường lấy trộm 3 triệu USD trong tiệm vàng

MỹNhóm trộm tự quay phim cảnh đột nhập một cửa hàng trang sức, tạo dáng trước máy quay nhưng chưa kịp khoe lên mạng thì bị bắt.

Bốn công dân Chile, tuổi 27-38, vừa hầu tòa vì tội trộm cắp và phá hoại tài sản. Ba trong số họ đã nhận án từ 4 năm đến 4 năm 4 tháng, người còn lại được hoãn phiên tòa đến ngày 26/3.

Vụ trộm xảy ra vào ngày 25/5/2025 tại cửa hàng sửa chữa trang sức và cửa hàng kẹo. Hai cửa hàng nằm cạnh nhau trong một khu trung tâm thương mại.

Chúng đột nhập bằng cách leo qua mái nhà phía trên phòng tắm phía sau cửa hàng kẹo. Sau đó khoan xuyên tường của cửa hàng kẹo để vào cửa hàng vàng bạc, lấy đi hơn 2 triệu USD tiền mặt và vàng bạc, tổng tài sản hơn 3 triệu USD.

Băng trộm tự quay video đục tường lấy 3 triệu USD vàng, tung lên mạng

"Những tên này là những tên trộm chuyên nghiệp. Chúng có kế hoạch, chắc hẳn chúng đã theo dõi cửa hàng của chúng tôi," chủ cửa hàng cho hay.

Chỉ hai tuần sau, cả bốn thành viên của nhóm đã bị bắt giữ. Công tố viên quận Ventura, cho biết tất cả đều là công dân Chile và bị cáo buộc có liên hệ với một nhóm trộm cắp ở Nam Mỹ.

"Đây không phải là những thiếu niên đột nhập vào một cửa hàng địa phương để kiếm tiền nhanh mà là những chuyên gia tinh vi và lành nghề, sử dụng các biện pháp chống giám sát, thang xếp, dây thừng và dụng cụ điện để cắt xuyên mái nhà, đào hầm qua tường, phá két sắt", công tố viên cho hay.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Ventura County DA

Nhà chức trách cho biết 10 ngày trước đó, hai bị cáo đã đến siêu thị ăn cắp một sợi dây thừng. Vài ngày sau, vào 20/5, ba bị cáo cùng lái xe đậu trước cửa để "bắt đầu quan sát bên trong cửa hàng trang sức".

Sau đó, nhóm này quay lại các cửa hàng vào ngày 25/5, sử dụng thang để leo lên mái nhà, rồi cắt mái để đột nhập vào cửa hàng của kẹo. Khi đã vào bên trong, chúng phun sơn lên camera an ninh và lấy trộm tiền mặt từ két sắt của cửa hàng.

Số tài sản bị đánh cắp sau đó được vận chuyển đến một căn nhà ở Quận Los Angeles. Cảnh sát sau đó bắt giữ các nghi phạm và thu hồi được nhiều đồ vật bị đánh cắp. Khi bị bắt giữ, một số thành viên trong nhóm "đang đeo đồ trang sức bị đánh cắp" trong khi những người khác "mang theo hàng hóa bị đánh cắp" trong túi.

Video quay lại toàn bộ quá trình trộm cắp được tìm thấy trong điện thoại.

Hải Thư (Theo CBS, NYPost)