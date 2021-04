Quay lén, cưỡng đoạt tiền của gái bán dâm

Hà NộiVũ Đức Đông, 25 tuổi, khai sau khi tìm hiểu "thế giới ngầm" của gái mại dâm đã lập mưu quay lén trong phòng, ép các cô làm "công cụ" kiếm tiền.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin song Đông không có công việc ổn định, nghiện game và các loại hình đồi trụy. Đông lập nhóm Facebook "PG tiệc, PG tour toàn quốc" và sử dụng ba tài khoản giả danh con gái nhằm tìm kiếm các cô gái có nhu cầu bán dâm. Hắn hứa hẹn giá từ 5 đến 20 triệu đồng một lượt.

Đông lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an quận Hoàng Mai, Đông vừa đóng vai người môi giới vừa đóng vai khách mua dâm. Đầu tiên, anh ta dùng tài khoản giả gái đăng bài tuyển các cô gái muốn bán dâm. Khi có người đồng ý, Đông yêu cầu gửi ảnh khỏa thân. Nhận xong, Đông nói đã kết nối được với khách hàng nhưng thực chất vẫn là anh ta.

Chốt được thời gian, địa điểm, Đông đến thuê phòng trước, đặt camera quay lén. Trong vai người môi giới, Đông yêu cầu không được trực tiếp thu tiền của khách mà sẽ nhận qua anh ta. Vì vậy, các cô gái tin tưởng, sau khi "phục vụ" đã ra về và chờ thông tin chuyển tiền của Đông. Nhưng lúc này, Đông đã khóa tài khoản "người môi giới" nhằm không bị đòi tiền.

Một tài khoản ảo của Đông với ảnh đại diện giả mạo. Ảnh: Công an cung cấp.

Điều tra viên cho biết, Đông còn gửi "ảnh nóng" để ép nạn nhân làm theo yêu cầu. Một trong những nạn nhân là My, ở Hà Nội. Tháng 11/2020, Đông tiếp cận My qua mạng xã hội, nói môi giới giúp cô bán dâm giá 3-4 triệu đồng. Khoảng 16h30 ngày 4/11/2020, Đông điều My đến gặp khách tại một khách sạn ở quận Hoàng Mai.

Sau hai ngày chặn mọi liên lạc với My, Đông dùng nick ảo gửi cho cô "ảnh nóng" tại khách sạn. Đông ép phải chuyển 10 triệu đồng nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội. Lo sợ, My chuyển 4,5 triệu đồng.

Sau nhiều lần bị đốc thúc trả số tiền còn lại, My đồng ý bán dâm theo sự điều phối của Đông để trừ nợ. Ngày 19/4, My bị cảnh sát bắt quả tang tại nhà nghỉ. Từ đây, ngày 23/4, Đông bị bắt.

Công an quận Hoàng Mai ước tính khoảng 20 nạn nhân đã sập bẫy. Đông đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và môi giới mại dâm.

Phạm Dự