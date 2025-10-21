Quay lại chăm sóc người yêu cũ mắc bệnh nan y

Trung QuốcDù đã chia tay 7 năm, anh Fusheng vẫn quyết định quay lại với tình đầu khi biết cô mắc bệnh hiếm, chưa có cách chữa trị và cần người chăm sóc suốt đời.

Cô Cheng Aixiao, bạn gái của Fusheng, mắc chứng rối loạn khiến cơ bắp yếu, cử động không phối hợp, gây khó khăn trong đi lại và biểu cảm khuôn mặt. Mẹ cô cũng được chẩn đoán mắc căn bệnh này năm 23 tuổi và qua đời khi Cheng đang học trung học.

Trước đây, Cheng luôn lo sợ mình sẽ mắc bệnh giống mẹ. Nỗi lo ấy trở thành hiện thực khi sau một cú nhảy hồi trung học, cô bắt đầu cảm thấy khó đứng vững. Đến năm 23 tuổi, các triệu chứng trở nên rõ rệt. Nay 25 tuổi, Cheng cần người dìu khi đi bộ và đôi khi không thể kiểm soát nét mặt.

Hầu hết người mắc bệnh này cuối cùng sẽ bị liệt, mất khả năng giao tiếp và tử vong do suy hô hấp. Cheng đang nuôi hy vọng về một phương pháp điều trị đột phá trong tương lai giúp cô tránh khỏi kết cục đó.

Cha của Cheng, một công nhân nhà máy, là người chăm sóc cô, như từng chăm sóc mẹ cô suốt hơn 10 năm. Để giảm gánh nặng cho cha, Cheng trở thành vlogger trang điểm, kiếm thêm thu nhập.

Khi biết tin về căn bệnh của Cheng qua bạn bè, anh Fusheng ở Phúc Kiến, người yêu thời trung học đã tìm đến cô. Họ chia tay khi mỗi người học đại học ở một thành phố khác nhau. Bảy năm sau, anh trở về và đứng trước cửa nhà cô.

"Khoảnh khắc Cheng nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười rạng rỡ như ngày nào. Lúc đó tôi biết mình không thể rời đi nữa", Fusheng kể.

Fusheng và Cheng quay lại với nhau sau khi chàng trai biết cô mắc bệnh nan y. Ảnh: SCMP

Hiện, anh làm việc văn phòng ban ngày và giao đồ ăn vào buổi tối để có thêm tiền điều trị cho người yêu. Anh chỉ nghỉ hai ngày mỗi tháng, dành toàn bộ thời gian còn lại bên Cheng.

"Nếu chúng ta không còn ngày mai, anh muốn trân trọng từng ngày hôm nay", anh nói với người yêu trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. "Dù một ngày nào đó em không thể nói hay đi lại được nữa, cũng không sao, bởi vì khi em nhìn anh, anh biết em yêu anh''.

Fusheng cho biết anh sẵn sàng đồng hành cùng Cheng trong "chuyến hành trình cuối cùng" của cô.

Đoạn video và câu chuyện tình yêu của Fusheng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Người dùng mạng ca ngợi tình yêu đẹp và sự hi sinh của chàng trai với mối tình đầu.

"Bất chấp những khó khăn không thể tránh khỏi, anh ấy vẫn chọn quay lại bên cô ấy. Đó là một người đàn ông đích thực", một người dùng mạng bình luận.

Nhật Minh (Theo SCMP, Douyin)