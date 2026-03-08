Quầy kem Naked Flavors - điểm nhấn tại tiệc 8/3 của ACB

Trong ngày 8/3, không gian trụ sở ACB rực rỡ hoa và tiếng cười, đồng thời có sự xuất hiện của quầy gelato Naked Flavors của chủ tịch Trần Hùng Huy.

Naked Flavors nổi bật với triết lý "giữ trọn hương vị thật". Kem được làm từ bơ, dâu, trà xanh, dừa, khoai môn, chocolate và trái cây theo mùa, không phụ gia, không hương liệu nhân tạo. Sự tươi, mịn và chân thật của nguyên liệu đã tạo nên hương vị khác biệt, khiến mỗi viên gelato trở thành trải nghiệm nguyên bản.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy (giữa) và các nhân viên trong tiệc 8/3. Ảnh: ACB

Tại buổi tiệc, quầy kem không chỉ là nơi phục vụ món tráng miệng, mà còn trở thành điểm kết nối cảm xúc. Chủ tịch Trần Hùng Huy đứng sau quầy, tự làm kem và trao cho các nhân viên nữ, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và ấm áp bên đồng nghiệp.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tặng kem cho các cán bộ nữ ngân hàng ACB. Ảnh: ACB

Với dịch vụ xe gelato và quầy gelato cho sự kiện doanh nghiệp, tiệc nội bộ hay các dịp đặc biệt, Naked Flavors mang đến sự tươi mới và chân thành trong từng khoảnh khắc. Mỗi viên kem không chỉ là món ăn, mà còn là lời nhắn gửi về sự quan tâm và trân trọng.

Ông Nguyễn Khắc Nguyện, Phó tổng giám đốc ACB, tham gia tặng kem cho cán bộ nữ. Ảnh: ACB

"Một thương hiệu giữ trọn bản chất của nguyên liệu, và một người lãnh đạo giữ trọn sự chân thành với nhân viên của mình, những khoảnh khắc đẹp nhất sẽ luôn là những khoảnh khắc nguyên bản nhất", đại diện Naked Flavors cho biết.

Văn Hà