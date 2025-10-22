Quay đêm rõ nét, chống rung trên Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra có camera mạnh nhất phân khúc flagship Samsung, tích hợp AI, chế độ Nightography và chống rung, quay chụp rõ nét trong môi trường ánh sáng phức tạp như đêm nhạc, trời tối.

Kết hợp phần cứng camera với các công nghệ xử lý hình ảnh dựa trên AI, thiết bị đáp ứng nhu cầu quay phim, chụp ảnh ngày càng khắt khe của người trẻ.

Khả năng ổn định khung hình

Chẳng hạn, người dùng trẻ thích đi concert, nhạc hội. Dùng điện thoại để ghi hình, chụp ảnh thần tượng là nhu cầu phổ biến. Tuy nhiên, một trong những vấn đề thường gặp khi quay concert là khung hình rung do người cầm máy di chuyển. Galaxy S25 Ultra khắc phục nhờ chống rung quang học (OIS) và khả năng ổn định điện tử, giúp giữ khung hình mượt dù người dùng không cố định vị trí.

Ngoài ra, người dùng có thể đeo dây máy quanh cổ, giữ hai tay gần cơ thể hoặc ngang ngực để tạo điểm tựa. Nhờ đó, thiết bị sẽ ổn định hơn, vẫn linh hoạt khi bắt khung hình.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Samsung

Trước khi ghi hình, người dùng có thể kiểm tra góc quay, ánh sáng và chọn độ phân giải UHD 30 fps để có chất lượng ổn định. Với vị trí cố định, chế độ UHD 60 fps cho chuyển động mượt hơn. Người dùng có thể chọn tỷ lệ khung hình 9:16 để tối ưu hiển thị khi chia sẻ mạng xã hội.

Máy cho phép lựa chọn mức thu phóng 3x, 5x hoặc 10x. Để ổn định hình ảnh, người nên duy trì một mức zoom cố định để hình ảnh ổn định. Khi cần thay đổi, nên chuyển theo các mốc có sẵn thay vì kéo tay tự do, giúp camera có thời gian lấy nét chính xác.

Nếu muốn quay xa hơn, người dùng có thể nhấn giữ biểu tượng zoom để mở thêm tùy chọn thấu kính.

Công nghệ tối ưu hình ảnh khi quay đêm

Với nhiếp ảnh và quay đêm, S25 Ultra từ Samsung sử dụng cảm biến lớn kết hợp công nghệ Nightography, chống rung OIS và chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy để cải thiện khả năng thu sáng. AI xử lý hình ảnh giúp giảm nhiễu, cân bằng ánh sáng sân khấu, giữ lại chi tiết ngay cả khi ánh đèn thay đổi liên tục.

Công nghệ gộp điểm ảnh hỗ trợ tăng sáng mà không làm cháy hình, còn HDR ban đêm giữ độ tương phản tự nhiên. Tính năng lấy nét tự động hoạt động nhanh, giúp hạn chế hiện tượng "săn nét" khi quay trong tối hoặc ở khoảng cách xa.

Ảnh chụp trong concert từ S25 Ultra với ánh sáng phức tạp. Ảnh: Samsung

Ánh sáng sân khấu thay đổi liên tục có thể khiến video bị tối hoặc cháy sáng. Người dùng có thể chạm và giữ để khóa vùng sáng mong muốn, sau đó điều chỉnh bằng thanh trượt. Khi đèn đổi màu hoặc nghệ sĩ di chuyển, nên khóa sáng lại để giữ độ phơi sáng đồng nhất.

Ngoài công nghệ quay, chụp, thiết bị còn trang bị trợ lý ảo Gemini Live đóng vai trò "trợ lý" có thể nhắc lịch trình hoặc liệt kê vật dụng cần mang theo trước giờ diễn. Trong khi đó, tính năng Circle to Search cho phép tìm kiếm nhanh sản phẩm, phụ kiện thần tượng đang dùng, mang lại trải nghiệm tương tác trực tiếp hơn cho người hâm mộ.

Với tần suất concert diễn ra liên tục dịp cuối năm cùng nhiều hoạt động lễ hội, giải trí, Samsung Galaxy S25 Ultra là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn có chất lượng hình ảnh tối ưu.

Hoài Phương