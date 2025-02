Quay đầu xe trên cao tốc, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Yên BáiNam tài xế quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép xe.

Chiều 15/2, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ mạng xã hội trường hợp ôtô bốn chỗ biển Hà Nội quay đầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai lúc 12h30 ngày 14/2. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 sau đó đã mời tài xế lên làm việc, lập biên bản phạt nguội.

Tại cơ quan công an, nam tài xế cho biết do không biết dùng ứng dụng bản đồ nên lái đến đoạn cao tốc hai làn xe gần cầu Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Yên Bái thì phát hiện nhầm đường. Anh cho xe quay đầu khiến hơn 10 xe cùng chiều ùn tắc. Xe đi chiều đối diện phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Phạt tài xế quay đầu trên cao tốc 35 triệu Hình ảnh ôtô quay đầu trên cao tốc. Video: Cục CSGT

Theo Nghị định 168/2024, người lái ôtô quay đầu trên cao tốc sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng, tăng gần gấp ba so với trước kia.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 265 km, đoạn Nội Bài - Yên Bái quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp; đoạn Yên Bái - Lào Cai có 2 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp; tốc độ tối đa 80-100 km/h tùy đoạn.