Quay đầu sau góc khuất, ôtô đâm văng xe khác

Quảng NinhTừ góc khuất của xe 16 chỗ, chiếc xe màu trắng đột ngột đánh lái quay đầu, ngay khi ôtô màu đèn đi thẳng tới, hôm 8/4 tại Trần Quốc Nghiễn.

Tình huống giao thông: Xe đen đang đi thẳng đúng phần đường, từ sau chiếc xe 16 chỗ màu đen cùng chiều một chiếc xe màu trắng đột ngột chuyển hướng quay đầu va chạm với xe đen. Chiếc xe bị húc mạnh vào phần thân chao đảo, may mắn không bị lật.

Kỹ năng lái xe: Các lái xe khi chuyển hướng ngoài tín hiệu xin đường cần quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Tình huống trong video cả hai xe đều bị khuất tầm nhìn bởi chiếc xe 16 chỗ màu đen đang di chuyển cùng chiều, lái xe muốn quay đầu an toàn nên nhường đường để các xe đi qua thoáng đường mới chuyển hướng.

Trong khi đó, chiếc xe 16 chỗ bật đèn khẩn cấp, dừng giữa đường đón khách vi phạm quy định về dừng, đỗ cũng như đón, trả khách, vì vậy có thể bị liên đới khi xét tới các lý do vụ tai nạn.

Nguyên Vũ