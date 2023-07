Quay cảnh ân ái tống tiền người phụ nữ ngoại tình

Thanh HóaPhạm Viết Khoa ghi lại cảnh mặn nồng bên người phụ nữ có gia đình, sau đó đe doạ nếu không đưa tiền sẽ gửi cho người thân.

Ngày 7/7, Công an huyện Thường Xuân bắt nghi can Phạm Viết Khoa (26 tuổi, ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cảnh sát lấy lời khai nghi can. Ảnh: Lam Sơn

Công an cáo buộc, từ tháng 3 đến tháng 6/2023, qua mạng xã hội, Khoa quen và nảy sinh tình cảm với chị Trần, quê ở huyện Thường Xuân. Trong những lần lần hẹn hò, Khoa đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh, quay clip ân ái.

Đầu tháng 6, khi chị Trần nói đã có gia đình và muốn chấm dứt tình cảm. Khoa nảy sinh ý đồ tống tiền, nhiều lần đe dọa buộc người tình đưa năm triệu đồng. Anh ta dọa nếu không làm theo sẽ đăng hình ảnh nhạy cảm của chị lên mạng xã hội và gửi cho người thân.

Nạn nhân đã chuyển trước cho Khoa ba triệu đồng. Còn hai triệu đồng, chị Trần muốn đưa trực tiếp để yêu cầu Khoa xóa hết các bức hình đang sở hữu. Khi đang nhận tiền, Khoa bị công an bắt quả tang.

Lam Sơn