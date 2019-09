Chủ nhật, 1/9/2019, 23:00 (GMT+7)

Hướng dẫn xử lý khi quạt rung lắc

Lỗi quạt lắc, rung là do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do lắp đặt sai kỹ thuật, hoặc do quá trình sử dụng.

Tình trạng quạt bị lắc, chao đảo khiến cho người dùng cảm thấy khó chịu và không an toàn khi sử dụng. Các bước cơ bản để xử lý khi quạt bị lắc: - Bước 1: Vệ sinh quạt Sau một thời gian sử dụng, vài tháng hoặc thậm chí vài năm, quạt rất dễ bị bám bụi bẩn. Các lớp bụi bám lên nhau sẽ tạo thêm trọng lượng thừa cho quạt, có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trọng lượng trên các bộ phận của quạt. Cần vệ sinh quạt định kỳ 6 tháng một lần, nếu nhà gần mặt đường thì nên thực hiện 3 tháng một lần. Vệ sinh sạch sẽ các cánh quạt, bộ phận quạt. Royal Home có chính sách bảo trì định kỳ tự động cho người dùng. - Bước 2: Siết chặt các ốc trên quạt Đầu tiên, tháo bát ốp trên trần ra (gọi là Canopy), vặn chặt các ốc vít giữa mặt bích và trần. Tiếp theo siết chặt lại tất cả các ốc vít trên quạt. Chỉ cần một chiếc ốc vít nào đó bị lỏng sẽ làm cho quạt bị rung lắc khi quay. Nên vệ sinh các chốt ốc vít khi vì lâu ngày không sử dụng, bụi có thể tích trữ bám bẩn tạo nên sự mất cân bằng về trọng lượng. - Bước 3: Đo lại khoảng cách Dùng thước dây để đo khoảng cách từ trần nhà đến cánh quạt, lưu ý đo tại điểm cuối cùng của cánh quạt (điểm xa nhất tính từ thân quạt). Đo lần lượt như vậy cho từng cánh quạt. Nếu cánh quạt nào có khoảng cách lớn hơn thì cánh đó cần phải xử lý. Đầu tiên, có thể chỉnh lại phần tay cánh, dùng lực chỉnh nhẹ tay cánh để có khoảng cách tương tự các cánh khác. Nếu như đã xử lý uốn chỉnh tay cánh rồi mà vẫn không được, chúng ta sẽ phải dùng miếng dán cân cánh (có sẵn trong thùng quạt mua tại Royal Home). - Bước 4: Sử dụng phụ kiện cân cánh Phụ kiện cân cánh bao gồm 2 vật dụng: kẹp cánh hình chữ U để xác định vị trí và miếng dán cân cánh có sẵn băng keo dính để cố định trên cánh quạt. Trước tiên, dùng kẹp cánh hình chữ U vào giữa chiếc cánh cần phải xử lý (có khoảng cách khác so với các cánh còn lại). Bắt đầu kẹp cân cánh đó từ vị trí giữa cho tới vị trí cuối cùng của cánh (vị trí xa nhất so với bầu quạt). Kẹp tới vị trí nào thì bật quạt để kiểm tra, nếu thấy quạt đứng yên, không bị rung lắc khi hoạt động thì sử dụng miếng dán cân cánh dán cố định lên, lưu ý dán tại khoảng giữa. Có những trường hợp quạt bị lỗi do nhà sản xuất, cần phải dùng tới 2 hoặc 3 vị trí dán cánh. Nếu dùng thước đo mà không thấy có khoảng cách khác lạ giữa các cánh quạt, có thể dùng miếng kẹp chữ U để thử. Kẹp cân cánh chữ U cho từng cánh quạt tại vị trí từ giữa cánh cho tới cuối của cánh (vị trí xa nhất tính từ bầu quạt). Thảo Trang