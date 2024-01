Quạt trần Panasonic tạo luồng gió tự nhiên

Panasonic thiết kế quạt đa dạng với 3-8 cánh, tạo gió tự nhiên và không khí mát mẻ mà không gây khó chịu, ba cấp độ an toàn.

Đại diện hãng cho biết, đáp ứng nhu cầu về lối sống bền vững, hãng cung cấp nhiều dòng quạt trần với đa kiểu dáng, tính năng hiện đại và độ bền cao. Quạt trần Panasonic có thiết kế phong phú từ 3-8 cánh cùng nhiều màu sắc như đen, trắng, bạc, vàng ánh kim... Chiều dài ti quạt đa dạng, chỉ từ 21 cm, phù hợp những căn hộ trần thấp từ 2,5 m, đáp ứng nhiều gu thẩm mỹ cũng như phong cách nội thất.

Quạt năm cánh dành cho phòng khách kích thước trung bình. Ảnh: Panasonic

Thiết bị ứng dụng công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi, mang đến làn gió mát, cảm giác dễ chịu ngay cả khi ngồi dưới quạt trong thời gian dài. Sản phẩm còn sử dụng động cơ DC kết hợp với công nghệ Econavi giúp tiết kiệm điện năng.

Quạt trang bị ba cấp độ an toàn bao gồm: khóa cánh, dây nối và công tắc an toàn. Công tắc sẽ tự động ngắt dòng điện khi có hiện tượng rung lắc, dây nối đảm bảo cho động cơ quạt với móc gắn vào trần nhà không rơi xuống khi gặp sự cố. Ngoài ra, khóa cánh an toàn giúp cánh quạt được lắp vào móc vỏ động cơ và siết chặt bằng vít, tránh bị rơi khi có sự cố.

Quạt bốn cánh, màu trắng hài hòa với không gian. Ảnh: Panasonic

Panasonic còn có dòng quạt trần F-60FEN, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ nanoe X độc quyền. Công nghệ này giải phóng các hạt nước siêu nhỏ chứa nhiều gốc hydroxyl tự do để ức chế virus, vi khuẩn sinh sôi, cũng như khử mùi hôi và tác nhân gây dị ứng trong không khí.

Ngoài ra, thiết bị có nhiều tốc độ gió và đa chế độ như: ngủ, hẹn giờ, điều khiển LCD. Một số mẫu còn có khả năng kết nối không dây điều khiển qua ứng dụng điện thoại. Các tính năng này giúp thiết bị đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng.

Quạt phù hợp nhiều phong cách nội thất. Ảnh: Panasonic

Đại diện hãng nhấn mạnh, nhờ sự đa dạng trong thiết kế lẫn tính năng, quạt trần Panasonic trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình. Ngoài ra, sản phẩm có xuất xứ Nhật Bản với độ bền cao, đáp ứng lối sống bền vững.

Minh Huy