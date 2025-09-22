Quạt trần mô phỏng gió trời tự nhiên từ KDK

KDK cho ra mắt quạt trần G56DG với thiết kế tối giản, động cơ DC tiết kiệm điện, cùng công nghệ mô phỏng gió tự nhiên để tạo sự thoải mái cho không gian sống.

Trong bối cảnh thiết bị gia dụng ngày càng đòi hỏi sự kết hợp giữa hiệu năng và thẩm mỹ, quạt trần G56DG được phát triển như giải pháp làm mát đồng thời mang tính trang trí, phù hợp không gian sống hiện đại. Lấy cảm hứng từ triết lý thiết kế Nhật Bản, thiết bị có thân quạt liền khối, cánh quạt mềm, bảng màu trung tính như xám đậm, trắng kem, dễ hài hòa với nhiều phong cách nội thất. Mỗi chi tiết đều được tối ưu công năng: cánh quạt tạo lưu lượng gió lớn, động cơ thuôn gọn vận hành êm, điều khiển từ xa đơn giản, thể hiện tinh thần "form follows function" - hình thức đi sau công năng, đặc trưng trong thiết kế Nhật.

Quạt trần G56DG thiết kế tối giản phù hợp nhiều không gian sống. Ảnh: KDK

Theo công bố của KDK - thương hiệu quạt từ Nhật Bản hơn 115 năm, G56DG sử dụng động cơ DC thế hệ mới, tiết kiệm khoảng 55% điện năng so với động cơ AC truyền thống, đồng thời giảm tiếng ồn và linh hoạt điều chỉnh tốc độ. Quạt có công suất làm mát phù hợp cho không gian 15-25 m2 và được bảo hành động cơ 3 năm, hướng đến khả năng làm mát mạnh nhưng vẫn đảm bảo độ êm, mang lại sự thoải mái lâu dài.

Người dùng thư giãn với công nghệ mô phỏng gió tự nhiên. Ảnh: KDK

Thiết bị còn tích hợp công nghệ mô phỏng gió tự nhiên 1/f Yuragi do KDK phát triển, tái tạo làn gió với cường độ biến thiên nhẹ nhàng như gió trời. Theo thương hiệu 1/f là nhịp điệu biến thiên có trong tự nhiên như làn gió nhẹ trên đồng cỏ, nhịp điệu của sóng biển. Dựa trên "bản giao hưởng" tần số này, G56DG tái tạo một làn gió với cường độ thay đổi lúc nhẹ nhàng, lúc khoan khoái, mang đến cảm giác như đang hòa mình giữa thiên nhiên.

Công nghệ này giúp duy trì thân nhiệt ổn định, hạn chế cảm giác lạnh đột ngột, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho người dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Về an toàn, G56DG trang bị khóa an toàn giữ cánh quạt, dây cáp chịu lực và cầu chì nhiệt tự ngắt khi quá tải. Hệ thống 3 lớp này giảm nguy cơ sự cố, đặc biệt trong gia đình có trẻ em hoặc không gian khép kín, mang lại sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Sản phẩm có hệ thống an toàn ba lớp. Ảnh: KDK

KDK (Kyoto Denki Kabushikigaisha) là thương hiệu quạt và giải pháp thông gió Nhật Bản, thành lập từ năm 1909, nổi bật với các sản phẩm quạt trần, quạt đứng, quạt thông gió dân dụng và công nghiệp. Thương hiệu được đánh giá cao nhờ động cơ bền, vận hành êm và tiết kiệm năng lượng. Tại Việt Nam, các sản phẩm KDK được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Thương mại và Tiếp thị Thành Công (TCTM).

Hoài Phương