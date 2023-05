Quạt không cánh có thực sự không cánh

Quạt không cánh thường có thiết kế bắt mắt, phần cánh không lộ ra ngoài nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả sử dụng.

Tên gọi quạt không cánh khiến nhiều người nhầm tưởng thiết bị này giống như một loại phép thuật khi có thể tạo ra luồng gió mà không cần cơ cấu vật lý thông thường. Tuy nhiên, sự thật là quạt không cánh vẫn có cánh quạt, chỉ đơn giản là người dùng không nhìn thấy chúng. Việc ứng dụng cơ chế thông minh giúp dòng sản phẩm này có thiết kế tối giản, hiện đại nhưng cách hoạt động vì vậy cũng có những đặc điểm khác quạt truyền thống thông thường.

Cơ chế hoạt động

Cạnh quạt giấu trong chân đế sản phẩm. Ảnh: Wikihow

Cánh quạt của thiết bị thường được giấu ở phần đế giúp hút không khí thông qua các lỗ trên bề mặt xung quanh. Cơ chế quay của chúng tương tự quạt thông thường với động cơ đặt dưới, thường là công nghệ không chổi than. Luồng không khí sau đó được dẫn lên thân trên của quạt, đẩy ra ngoài qua khe xung quanh vành.

Theo Wikihow, mặt trong của vành quạt có hình dạng giống hình nón nhỏ và không khí thoát ra ngoài ở đầu rộng hơn của hình nón. Chuyển động này tạo ra áp suất âm xung quanh vòng quạt. Không khí bên ngoài quạt có xu hướng lấp đầy khu vực áp suất âm này giúp tạo ra làn gió mạnh hơn.

Những loại quạt không cánh đắt tiền xử lý luồng khí thoát ra tốt hơn, giúp gió mạnh hơn. Ảnh: Wikihow

Các loại quạt đắt tiền như của Dyson được thiết kế khí động học tốt hơn. Khi luồng khí được đẩy ra qua vành quạt, nó sẽ kéo theo không khí bên ngoài đi cùng. Hiện tượng này giúp luồng khí mạnh hơn khoảng 15 lần so với khi đi vào.

An toàn hơn quạt truyền thống

Quạt truyền thống dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Ảnh: Wikihow

Do cơ chế hoạt động giấu cánh, dòng sản phẩm này an toàn hơn nhiều cho người dùng. Các loại quạt thông thường tiềm ẩn nguy cơ trẻ em, vật nuôi đưa tay hoặc các vật dụng khác vào lồng quạt. Đa số các loại quạt không cánh cũng có cảm biến tự động dừng khi phát hiện quạt bị đổ.

Ngoài an toàn, quạt không cánh cũng thường có thiết kế bắt mắt hơn so với quạt truyền thống. Đây cũng là một trong các lý do chính khiến sản phẩm được lòng người dùng khi chiếm ít diện tích hơn, có thể trở thành một vật trang trí trong nhà. Khi quay các hướng gió khác nhau, quạt không cánh không chiếm thêm diện tích xung quanh, dễ dàng đặt ở các góc trong căn phòng.

Hiệu quả làm mát kém hơn quạt thông thường

Quạt không cánh thường tạo ra luồng gió yếu hơn đáng kể so với quạt truyền thống. Ví dụ, những mẫu quạt cao cấp của Dyson ở mức mạnh nhất cho luồng gió chỉ ngang mức một hoặc hai trên các mẫu quạt phổ thông của Panasonic hay Mitsubishi. Những mẫu quạt không cánh được đánh giá cao về khả năng lưu thông không khí nhưng lại kém về làm mát cục bộ cho người dùng.

Quạt không cánh tạo ra luồng gió đều, êm nhưng cường độ kém hơn quạt thông thường. Ảnh: Wikihow

Quạt không cánh thường chạy êm ở các mức công suất nhỏ nhưng độ ồn tăng đáng kể ở các mức lớn hơn. Độ ồn đo được nói chung vẫn thấp hơn quạt truyền thống nhưng người dùng phải đánh đổi về hiệu quả làm mát.

Giá thành của quạt không cánh thường đắt hơn nhiều quạt truyền thống. Tại Việt Nam, quạt không cánh thường có giá trên hai triệu đồng trong khi các mẫu quạt thông thường thiết kế bắt mắt, cùng tính năng thông minh giá chưa bằng một nửa. Ngoài ra, do cơ cấu phức tạp hơn, quạt không cánh cũng khó sửa chữa và thay thế linh kiện hơn.

Quạt không cánh dành cho ai

Nếu chỉ cần một thiết bị làm mát hiệu quả, quạt không cánh không phải lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, sản phẩm này rất phù hợp khi sử dụng trong phòng kèm điều hòa. Khi đó, quạt sẽ lưu thông khí mát trong phòng tốt hơn, độ ồn thấp ít ảnh hưởng giấc ngủ hay các hoạt động khác. Ngoài ra, việc thường có thiết kế bắt mắt cũng khiến quạt không cánh được chuộng để trong các phòng khách có diện tích vừa phải hoặc nhu cầu sử dụng ít người.

Hoài Anh