Quăng valy ma túy vào vườn của cựu bí thư xã

Lâm ĐồngNguyễn Thị Cẩm, 51 tuổi, thừa nhận mang valy có hơn 2,7 kg ma túy của người quen quăng vào vườn nhà cựu bí thư xã để tránh bị phát hiện.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố Cẩm để điều tra hành vi Che giấu tội phạm. Hai người khác là Phan Thị Kiều (23 tuổi) và Phan Bá Tây (21 tuổi, cùng trú phường La Gi) bị khởi tố về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Valy ma túy được thu giữ sau nhà cựu bí thư xã. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, số ma túy trên do Phan Thị Kiều mua gần 3 kg từ hai người ở TP HCM và Hải Phòng. Kiều mang một phần đi tiêu thụ, số còn lại giao cho Phan Bá Tây mang đến nhà Cẩm cất giấu.

Trong thời gian này, Kiều bị Công an TP HCM bắt giữ; hai người cung cấp ma túy cho Kiều cũng bị bắt. Biết đồng phạm sa lưới, Cẩm đã mang valy chứa ma túy rời khỏi nơi cất giấu, tìm cách phi tang để tránh bị phát hiện.

Sáng 13/10, ông Trần Thảo (63 tuổi), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, phát hiện một valy màu đen nằm phía sau vườn nhà mình. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông trình báo công an địa phương.

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện trong valy có nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng, bột màu cam, viên nén cùng nhiều cân tiểu ly. Kết quả giám định xác định đây là ma túy loại ketamine và methamphetamine, tổng khối lượng gần 2,73 kg.

Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Cẩm là người đã mang valy chứa ma túy quăng vào vườn nhà ông Thảo nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tư Huynh