Quang Tuấn lần đầu đóng phim võ thuật

Diễn viên Quang Tuấn luyện võ để đóng chính trong "Truy tìm long diên hương" - phim về cuộc chiến giành báu vật.

Teaser "Truy tìm long diên hương" - ra rạp giữa tháng 11 Teaser "Truy tìm long diên hương" - ra rạp giữa tháng 11. Video: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm điện ảnh lấy bối cảnh tại một làng chài ở Bình Thuận, xoay quanh đôi anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô). Biến cố xảy ra khi long diên hương - vật báu trị giá hàng tỷ đồng, được cất giữ trong làng - bị đánh cắp. Hai nhân vật lên kế hoạch đi tìm lại, đối đầu với băng nhóm của Cường Liều (Doãn Quốc Đam), trước khi đồ vật linh thiêng bị bán mất.

Quang Tuấn cho biết áp lực khi được mời vào vai chính, do thể loại võ thuật - hành động còn mới mẻ với anh. Suốt nhiều tháng, anh tập luyện cùng nhóm cascadeur Action C để nhuần nhuyễn các thế võ đối kháng. "Tôi gặp khó về thể lực, một cảnh đánh đấm thôi cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi đóng, tôi phải chạy bộ, nhảy dây, nâng cao sức bền trên phim trường", anh nói.

Diễn viên nói may mắn được sự ủng hộ của vợ - ca sĩ Linh Phi - trong công việc. Cô giúp anh quán xuyến lịch quay, diễn, Quang Tuấn chỉ cần tập trung nghiên cứu câu chuyện, tìm tòi cách nhập vai. Vợ còn đồng hành với anh trong quá trình đọc kịch bản, góp ý trước những cảnh anh còn mắc lỗi diễn xuất.

Quang Tuấn (trái) - bên nghệ sĩ Thanh Nam (giữa), vai phụ trong phim. Ảnh: Hòa Phạm

Quang Tuấn, 40 tuổi, là gương mặt quen thuộc của làng phim truyền hình miền Nam. Anh từng đoạt giải "Nam chính xuất sắc" hạng mục Phim truyền hình tại giải Cánh Diều Vàng 2016 cho vai diễn trong Khúc hát mặt trời. Ngoài đóng phim, anh diễn kịch tại sân khấu Thế giới trẻ. Những năm gần đây, anh chuyên đóng các tác phẩm kinh dị như Thất sơn tâm linh, Bóng đè, Quỷ cẩu, Tết ở làng địa ngục.

Quỷ nhập tràng - phim anh đóng chính, ra mắt tháng 3 - là tác phẩm kinh dị Việt ăn khách nhất với 150 tỷ đồng. Anh còn ghi dấu với đề tài chiến tranh - lịch sử khi tham gia Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên đạo diễn) với vai du kích đam mê khoa học. Anh và Linh Phi hẹn hò sau khi đóng chung phim Kén rể, kết hôn năm 2016, có hai con.

Truy tìm long diên hương là tác phẩm của đạo diễn Dương Minh Chiến - nhà sáng lập nhóm làm phim Action C, chuyên sản xuất phim ngắn về đề tài hành động. Anh từng tham gia nhiều dự án doanh thu cao, như Lật mặt 1 - cascadeur thế vai Trường Giang), Lật mặt 2, 3, 4 - điều phối hành động, series Hùng Long Phong Bá - đạo diễn võ thuật.

Mai Nhật