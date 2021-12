Quảng trường Thời đại hạn chế tụ tập đêm giao thừa

MỹQuảng trường Thời đại ở New York, nơi có sức chứa 58.000 người, năm nay giới hạn 15.000 người tụ tập đón giao thừa.

Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm 23/12 thông báo hạn chế mới trong bối cảnh thành phố ghi nhận số ca Covid-19 tăng đột biến. Ông cho hay Quảng trường Thời đại, một trong những địa điểm đón giao thừa nổi tiếng nhất thế giới, sẽ phải hạn chế số người tụ tập để đảm bảo giãn cách.

"Những biện pháp an toàn bổ sung này sẽ đảm bảo cho những người đã tiêm chủng đầy đủ được an toàn và khỏe mạnh khi chúng ta đón chào năm mới", de Blasio nói.

Biển hiệu 2022 chuẩn bị được kéo lên đỉnh một tòa nhà ở Quảng trường Thời đại ngày 20/12. Ảnh: AP

Quảng trường có sức chứa 58.000 người bị giới hạn tụ tập xuống 15.000 người. Những ai tới địa điểm này đón giao thừa đều phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng và đeo khẩu trang. New York hôm 22/12 phát hiện 22.808 ca dương tính nCoV. Do tiêm chủng, số ca nhập viện và tử vong thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm đại dịch năm ngoái.

Làn sóng lây nhiễm mới khiến thành phố phải hủy bỏ nhiều buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao và biểu diễn ở Broadway, nhưng thị trưởng de Blasio quyết tâm thực hiện màn thả quả cầu ở Quảng trường Thời đại, đánh dấu sự kiện lớn cuối cùng trong nhiệm kỳ 8 năm của ông kết thúc vào ngày 1/1/2022.

De Blasio cho hay thành phố đang theo dõi tình hình Covid-19 và có thể áp dụng biện pháp phòng ngừa thêm nếu cần. Trong số các biện pháp mới công bố hôm 23/12, người dân sẽ không được vào khu vực đón giao thừa trước 15h, muộn hơn nhiều so với những năm trước.

Đêm giao thừa năm ngoái, Quảng trường Thời đại hầu như không có người. Jennifer Lopez và các nghệ sĩ khác biểu diễn sau hàng rào cảnh sát. Sau khi Mỹ thực hiện tiêm chủng diện rộng, thành phố đã cho phép người dân tụ tập xem pháo hoa ngày Quốc khánh 4/7, diễu hành Lễ Tạ ơn Macy và nhiều sự kiện khác.

"New York là thành phố tuyệt vời nhất thế giới để đón giao thừa và bây giờ nó sẽ là một trong những nơi chống Covid-19 an toàn nhất", thị trưởng đắc cử New York Eric Adams nói. "Người dân New York cũng như du khách có thể tận hưởng không khí ở Quảng trường Thời đại và các điểm khác trong thành phố khi chúng ta chào năm 2022".

Hồng Hạnh (Theo AP)