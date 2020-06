Quảng trường Nguyễn Tất Thành là điểm xuất phát VM Quy Nhơn 2020

Hàng nghìn vận động viên sẽ xuất phát từ quảng trường Nguyễn Tất Thành vào sáng 26/7 để tranh tài trên các cung đường giải chạy thường niên VM Quy Nhơn 2020.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là một trong ba quảng trường lớn của thành phố biển. Nơi đây có công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành khánh thành năm 2017, làm bằng chất liệu đồng, cao 15,5 m với kinh phí trên 118 tỷ đồng.

Nhờ vị trí giáp biển, quảng trường thành điểm đến thường xuyên của người dân thành phố trong những ngày nắng nóng. Nằm ở trung tâm Quy Nhơn, đây là điểm mốc thuận tiện cho người dân và du khách di chuyển đến các địa điểm tham quan, du lịch tại Bình Định như đảo Kỳ Co, Eo Gió, bãi tắm Hoàng Hậu...

Quảng trường Nguyễn Tất Thành nhìn từ trên cao.

Với diện tích 6,5 ha, quảng trường Nguyễn Tất Thành còn là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn của địa phương như bắn pháo hoa mừng năm mới, Festival võ Bình Định... Đồng thời, nơi đây còn được nhiều đơn vị lựa chọn để tổ chức các hoạt động thể thao quy tụ hàng ngàn người.

Cụ thể, trong năm 2019, quảng trường là điểm tập trung của hơn 5.000 vận động viên tham dự giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn (VM Quy Nhơn 2020) do Báo VnExpress tổ chức. Theo đại diện ban tổ chức, trong năm nay, cổng xuất phát của giải sẽ có sự thay đổi, người tham gia sẽ tập trung ngay phía trước tượng đài thay vì bắt đầu hành trình tại đường Xuân Diệu, sát với bờ biển. Vận động viên sẽ được nhận số báo danh (Bib) để tham gia thi đấu và bộ race kit gồm balo, áo, mũ, kem chống nắng, huy chương, chip-time và tài liệu quy định.

Hơn 5.000 vận động viên tham dự giải VM Quy Nhơn 2019.

Quảng trường còn có các gian hàng của các đơn vị tài trợ giải chạy. Năm nay, cách sắp xếp các khu vực gian hàng tại quảng trường hứa hẹn có nhiều thay đổi, mang lại bất ngờ cho người tham dự.

Là một trong những giải đầu tiên khởi động trở lại sau dịch, VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 đang được nhiều runner cả nước xem là mục tiêu để chinh phục sau thời gian dài "treo giày". Diễn ra vào dịp học sinh nghỉ hè, đây cũng là dịp các gia đình có một kỳ nghỉ kết hợp thể thao, du lịch ý nghĩa trước khi bắt đầu năm học mới. Giải đấu sẽ đóng cổng bán vé vào ngày 22/6, giá vé hiện tại từ 400.000 đồng (cự ly 5 km) đến 1,1 triệu đồng (cự ly 42 km).

Với thông điệp "Run with the sea and sun", cung đường chạy VM Quy Nhơn 2020 sẽ mang đến cho các runner và người thân cơ hội trải nghiệm cái nắng cái gió, thưởng thức đặc sản địa phương và ngắm nhìn những bãi cát vàng ôm vùng biển xanh mát của dải đất miền Trung.

Độc giả đăng tham gia VM Quy Nhơn 2020 tại đây.

Hà Thanh