Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau chỉnh trang

Việc di chuyển sắp xếp chậu cây, trang thiết bị đô thị và hệ thống đèn chiếu sáng trong khu vực đã được hoàn tất.
Tại vị trí từng là tòa nhà Hàm Cá Mập, bốn biển báo cấm ôtô đã được lắp đặt nhằm tạo không gian công cộng cho người dân. Ảnh: Thanh Hải
Nhiều ghế đá được bố trí quanh các chậu hoa cảnh, đặt sát mặt tiền nhà dân trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Thanh Hải
Hệ thống đèn tín hiệu lắp đặt riêng tại khu vực này, cho phép người đi bộ có thể ấn nút điều khiển đèn khi muốn qua đường. Ảnh: Thanh Hải
Ngoài việc dùng chậu cây phân tách làn đường, hệ thống vạch sơn trắng, vàng được kẻ đậm và nổi bật trên mặt đường mới thi công.
Không gian của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng gần 1,4 ha.
Quảng trường được thảm bêtông nhựa nhằm tạo mặt nền phẳng, có độ dốc về phía bờ hồ Hoàn Kiếm. Việc tổ chức lại giao thông, cây xanh giúp khai thác hiệu quả không gian cho các hoạt động cộng đồng, đồng thời nghiên cứu hình thành trục cảnh quan văn hóa lịch sử.
Ngọc Thành - Võ Hải