Quang Trung chăm da ngày lẫn đêm

Diễn viên Quang Trung tận dụng khoảng thời gian giãn cách xã hội để điều trị dứt điểm mụn và phục hồi da.

Quang Trung cho biết anh có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng. Việc phải thường xuyên trang điểm để diễn kịch, quay phim khiến anh từng bị nổi mụn khá nặng. Annh từng thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng không hiệu quả, thậm chí còn khiến tình trạng da tệ hơn. Trong thời gian nghỉ dịch, nam diễn viên cố gắng tìm hiểu sâu, chăm sóc kỹ hơn làn da của mình. Kết quả, da Quang Trung sáng hơn, hết mụn, thâm và còn có độ căng bóng, ẩm mượt. Dưới đây là những bí quyết chăm sóc da do anh gợi ý sau khi tự trải nghiệm:

Dưỡng da ban ngày

Quang Trung bắt đầu chu trình dưỡng da bằng bước làm sạch để loại bỏ dầu nhờn và lớp kem dưỡng còn sót lại từ đêm hôm trước. Sau đó, anh sử dụng serum chứa vitamin C, vitamin E và axit ferulic, với khả năng dưỡng ẩm, bảo vệ da khỏi lão hóa và tia tử ngoại.

Anh bỏ qua các bước như emulsion, kem cấp ẩm... chỉ sử dụng thêm kem mắt và kem chống nắng để hoàn tất chu trình dưỡng. Theo anh, serum vitamin đã đáp ứng đủ nhu cầu ban ngày của làn da.

Quang Trung chăm da cả ngày lẫn đêm Quang Trung hướng dẫn cách sử dụng kem mắt bằng ngón áp út. Video: Youtube Quang Trung

Dưỡng da ban đêm

Quang Trung tiến hành bước tẩy trang kép (double cleansing) để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và kem chống nắng trên da. Nam diễn viên dùng máy rửa mặt để đạt hiệu quả làm sạch tốt hơn. Các bước dưỡng sẽ được anh tiến hành ngay khi da còn ẩm. Quang Trung bỏ qua bước toner, thay vào đó dùng 2-3 loại serum đặc trị như BHA để tẩy tế bào chết, làm dịu và sáng da.

Sau khi chờ 10 phút để các chất trong serum thẩm thấu vào da, anh dưỡng ẩm bằng sản phẩm có chứa HA, vitamin B5 để duy trì độ ẩm cần thiết. Bước dưỡng cuối cùng vẫn là kem mắt.

Quang Trung tự hào vì có làn da khỏe mạnh, căng bóng sau thời gian nghỉ dịch. Ảnh: Facebook Quang Trung

Mẹo trong quá trình chăm sóc da của Quang Trung:

- Khi rửa mặt, thoa sản phẩm, anh luôn áp dụng thao tác massage theo hướng từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để hạn chế làm da chảy xệ.

- Với vùng da mắt, anh dùng ngón áp út để thoa kem, áp dụng cách vỗ nhẹ để tránh làm tổn thương vùng da nhạy cảm nhất trên mặt.

- Mua serum size nhỏ và trữ trong tủ lạnh, hạn chế các dưỡng chất bị biến đổi sau quá trình sử dụng.

- Thao tác tán kem chống nắng cần thực hiện nhanh và chính xác, vì sau khi chấm lên da, kem sẽ rất nhanh ráo, dễ bị vón cục, gây loang lổ.

- Dùng khăn giấy hút nước nhẹ nhàng sau khi rửa mặt, tránh chà xát, làm tổn thương da.

- Với làn da nhạy cảm, không nên sử dụng quá nhiều sản phẩm, dẫn đến tình trạng da nổi mụn không rõ nguyên nhân. Quang Trung dưỡng da theo tiêu chí "less is more", nghĩ là đơn giản nhưng đúng và đủ.

- Làn da mỗi người không giống nhau nên các chu trình, phương pháp chăm sóc cũng phải phù hợp với từng cá nhân.

Vân An