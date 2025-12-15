Quảng Trị xây kè chống sạt lở sau khi bị Thủ tướng phê bình

Tỉnh Quảng Trị khởi công công trình khẩn cấp chống sụt trượt tại xã Khe Sanh chiều 15/12, hai ngày sau khi bị Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình.

Công trình được triển khai theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công. Phương án xây dựng kè với các giải pháp kỹ thuật gồm đào bóc lớp đất hữu cơ, trải vải địa kỹ thuật gia cường, thu nước mưa bằng các rãnh cơ, nước sinh hoạt bằng mương bê tông...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4, Binh đoàn 12 làm lễ khởi công. Ảnh: Minh Anh

Đơn vị thi công là Bộ Tư lệnh Quân khu 4, phối hợp với Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12. Sư đoàn 968 huy động lực lượng tham gia hỗ trợ.

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giải phóng mặt bằng, làm đường công vụ, di dời tài sản của người dân, tìm nguồn đất đắp phù hợp. Dự kiến công trình hoàn thành ngày 31/12.

Hai nhà bị sập phần sau và 10 ngôi nhà có nguy hư hỏng. Ảnh: Đắc Thành

Trước đó, từ ngày 16 đến 17/11, mưa lớn làm sụt khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh. Điểm sụt dài khoảng 170 m, mái taluy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích khoảng trên 5.000 m2. Sự cố đã gây hư hỏng phía sau của hai nhà và có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn cho 10 nhà dân liền kề.

Chính quyền di dời 12 hộ dân đến khu nhà 2 tầng, trụ sở của Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa cũ. Ngày 25/11, UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở.

Sáng 9/12, tại cuộc họp toàn quốc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng "phê bình nghiêm khắc" tỉnh Quảng Trị vì chưa có động thái xử lý sạt lở, yêu cầu địa phương phải báo cáo trong ngày.

Chiều 13/12, làm việc với tỉnh Quảng Trị và các bộ ngành, Thủ tướng lần thứ hai phê bình địa phương này. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc chậm trễ là khuyết điểm. Địa phương phải kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trung thực.

Đắc Thành