Quảng Trị phát hiện hang động dạng hố sụt có thác nước dài gần 600 m

Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt vừa phát hiện một hang động dạng hố sụt dài khoảng 583 m, bên trong có thác nước, trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tối 20/4, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết hang có tên Cha Nghéo, nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc xã Kim Điền (xã Hóa Sơn cũ). Hang có chiều dài 583 m, sâu 45 m.

Hang Cha Nghéo có thác nước chảy phía trong. Ảnh: Nhóm khảo sát hang động Anh

Bên trong hang có thác nước chảy. Đây là một hang sâu dạng thẳng đứng đầy thách thức, dẫn xuống một dòng suối ngầm ở phía dưới. Hang vẫn đang tiếp tục phát triển và chưa được khám phá hết. Khu vực này có tiềm năng hình thành một hệ thống hang động lớn.

Ngoài hang Cha Nghéo, hơn một tháng qua, Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khảo sát, phát hiện 24 hang mới và bổ sung 3 hang.

Sau khi phát hiện, đoàn tiến hành đo vẽ, mở ra tiềm năng cho nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch. Kết quả phát hiện lần này sẽ được công bố vào cuối tháng 4 này.

Sở hữu các khối núi đá vôi liền mạch, ít bị đứt gãy, Quảng Trị được mệnh danh là "Vương quốc hang động", với hơn 500 hang đã được phát hiện, tập trung chủ yếu ở các xã Kim Điền, Kim Phú, Phong Nha và Thượng Trạch. Khoảng 40 hang đã được đưa vào khai thác du lịch, trong đó có Sơn Đoòng, Én và Pigmy, lần lượt là các hang lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư thế giới.

Đắc Thành