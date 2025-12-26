Quảng Trị nỗ lực giảm khan hiếm nước sạch

Quảng TrịTrung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh nâng cấp hạ tầng, đẩy mạnh hợp tác để khắc phục tình trạng khan hiếm, mang nước sạch về vùng nông thôn.

Qua nhiều thế hệ, người dân vùng tây bắc của tỉnh Quảng Trị sống dựa vào nguồn nước ao hồ, khe suối và giếng đào, giếng khoan do địa hình đồi khô cằn.

Hiện, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị đã đầu tư, thay các tuyến đường ống dẫn nước lớn hơn, chất lượng hơn cho người dân. Đơn vị liên kết với nhà máy nước sạch Quảng Châu để cấp nước đạt chuẩn, nhờ đó, các hộ dân có nước sạch để sinh hoạt.

Cuối năm, tranh thủ thời tiết nắng ráo, lực lượng lao động của trung tâm nhanh chóng thi công thay thế các tuyến ống nước dẫn về các cụm dân cư. Anh Nguyễn Đình Quang, Trưởng trạm cấp nước cho biết, trước đây nguồn nước chủ yếu lấy từ giếng khoan nên hệ thống đường ống dẫn nhỏ. Sau khi có nước từ nhà máy với công suất, áp lực lớn hơn, đơn vị phải thay các tuyến ống dẫn có đường kính lớn, nhựa chất lượng cao hơn.

"Chúng tôi phấn đấu hoàn thành nhanh để bà con đón Tết, vui xuân có nước đảm bảo đạt tiêu chuẩn, đầy đủ", anh Quang nói vui.

Người dân Quảng Trị khoan thêm giếng trong khi chờ giải pháp nước sạch. Ảnh: Tùng Đinh

Thôn Trung Minh, xã Hòa Trạch, là khu vực đầu tiên được thay nước giếng khoan bằng nước sạch của nhà máy. Bà con hân hoan sử dụng nước sạch từ nhà máy để giặt, rửa đồ dùng, đun nước uống. Các hàng quán cũng dần đông khách hơn khi nước không còn nhiễm mùi phèn.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị cũng định hướng liên kết doanh nghiệp như một giải pháp lâu dài để tạo nguồn nước sạch và cung ứng đầy đủ ở vùng nông thôn.

Theo ông Bùi Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị, chiến lược này có thể tận dụng lợi thế đầu tư của doanh nghiệp để hỗ trợ cho người dân vùng nông thôn, cũng như những khu vực đang gặp khó khăn về tạo nguồn nước, từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao đời sống và tạo điểm nhấn trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới", ông Bùi Thái Nguyên nói thêm.

"Sự liên kết giữa Nhà nước và doanh nghiệp giúp tạo nguồn nước ổn định cho những vùng khô hạn, nhiễm phèn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng mô hình này để nâng cao tỷ lệ người dân vùng nông thôn, miền núi được dùng nước sạch", ông Bùi Thái Nguyên nhấn mạnh.

Một bản tại Quảng Trạch cũ sống gần suối để tận dụng nguồn nước. Ảnh: Ngọc Ngọc

Trước đó, tháng 10/2023, Công ty cổ phần Biwase Quảng Bình (thuộc Tổng công ty - Công ty cổ phần Nước, Môi trường Bình Dương) đã nhận chuyển giao nhà máy nước sạch Quảng Châu (tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Nhà máy đặt tại vùng đồi và lấy nguồn nước từ hồ thủy lợi Vực Tròn. Nước được đưa lên hệ thống xử lý với công nghệ hiện đại. Với công suất thiết kế 15.000 m3 mỗi ngày đêm, đơn vị có thể cung ứng nước sạch trên địa bàn 5 xã là Quảng Trạch, Phú Trạch, Hòa Trạch, Trung Thuần, Tân Danh và cấp sỉ cho đơn vị khác phân phối cho các xã phía bắc, cấp nước cho khu công nghiệp Hòn La.

Tại đây, đơn vị vận hành cũng xây dựng phòng kiểm nghiệm chất lượng nước trước khi bơm lên bể cao áp đưa về các vùng dân cư. Vì vậy, chất lượng nước luôn đảm bảo, tốt cho sức khỏe cộng đồng.

Trong quá trình vận hành, Biwase và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Quảng Trị cùng hợp tác để mở rộng địa bàn cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn. Hiện, nhà máy nước sạch Quảng Châu mới khai thác gần 70% công suất và đang có những giải pháp như liên kết, đầu tư để cấp nước sạch cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời, nâng công suất giai đoạn hai vào năm 2030 lên 30.000 m3 mỗi ngày đêm.

Sau hai năm đi vào hoạt động, nhà máy nước sạch Quảng Châu phục vụ nước sinh hoạt cho gần 20.000 hộ dân trên địa bàn. Những vùng nông thôn trước đây phải dùng nước giếng, nước bị nhiễm chua phèn, không đảm bảo vệ sinh nay đã được dùng nước đạt chuẩn.

Nhiều khu vực, người dân vẫn dùng hệ thống nước bơm từ giếng khoan. Ảnh: Tùng Đinh

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Trị vẫn còn rất nhiều khu vực đang khan hiếm nước sạch do địa hình đặc thù, dễ khô cạn vào mùa hè. Việc tìm kiếm nguồn nước để cung cấp cho người dân là bài toán khó cho chính quyền địa phương.

Thiên Minh