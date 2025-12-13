Quảng Trị lại bị Thủ tướng phê bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình tỉnh Quảng Trị khi vụ sạt lở Khe Sanh xảy ra ngày 16-17/11 nhưng sau gần 10 ngày mới ban hành tình trạng khẩn cấp.

Làm việc với tỉnh Quảng Trị và các bộ ngành chiều 13/12, Thủ tướng cũng phê bình địa phương này vì đến 11/12, tức gần một tháng sau, mới ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc chậm trễ này là khuyết điểm. Địa phương phải kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trung thực. "Tỉnh phải rút kinh nghiệm trong nắm tình hình kịp thời, báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời, phản ứng linh hoạt", Thủ tướng nói.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng phê bình tỉnh Quảng Trị do chậm xây nhà cho người dân bị sạt lở tại Khe Sanh. Năm ngày trước, Thủ tướng "phê bình nghiêm khắc" tỉnh Quảng Trị và yêu cầu địa phương phải báo cáo cụ thể về việc này trong ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 13/12. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua tại miền Trung phải "chiến thắng giòn giã" để mang lại hạnh phúc cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị trước mắt tập trung nguồn lực khôi phục chỗ ở cho 12 hộ dân tại Khe Sanh bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Hiện 12 hộ này được bố trí ở tạm tại trụ sở của các cơ quan huyện Hướng Hóa cũ.

Địa phương được áp dụng điều kiện khẩn cấp để mua, vận chuyển nguyên vật liệu. Công binh sẽ lập tức có mặt để thi công, đảm bảo 31/12 xong nhà cho người dân có chỗ ở an toàn. Nếu ngân sách địa phương thiếu, Trung ương sẽ hỗ trợ.

Thủ tướng nhấn mạnh Khe Sanh là địa danh lịch sử hào hùng, nhân dân chịu nhiều mất mát, nên cần sớm khôi phục chỗ ở và tạo điều kiện sinh kế lâu dài cho người dân.

Cùng với xây dựng lại nhà, Quảng Trị phải nghiên cứu phương án lâu dài chống sạt lở như thoát nước, nâng cấp công trình cần thiết.

Rút kinh nghiệm từ việc khắc phục sạt lở chậm tại Khe Sanh, Thủ tướng lưu ý bộ ngành, địa phương "khi xử lý bất cứ việc gì cho dân cần đặt mình vào vị trí của họ" để thực hiện với trách nhiệm và tấm lòng từ "trái tim tới trái tim". "Với tình huống khẩn cấp, liên quan tới tính mạng, sức khỏe, cuộc sống người dân thì phải xử lý ngay, tránh quan liêu, hình thức", ông nói.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự họp chiều 13/12. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc họp, Thủ tướng biểu dương các địa phương đã khởi công 1.535 nhà và hoàn thành 469 nhà; sửa chữa xong 31.950 nhà.

Chiến dịch Quang Trung xây nhà mới, sửa chữa nhà bị hư hỏng cho người dân được Thủ tướng phát động cuối tháng 9, khi thị sát công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lớn nhất nhiều thập kỷ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với mục tiêu sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua làm 1.635 nhà bị sập và 39.461 nhà bị hư hỏng.

Vũ Tuân