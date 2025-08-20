Quảng Trị khởi công khu công nghiệp hơn 214 ha

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá tại xã Vĩnh Linh với quy mô hơn 214 ha, tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng được chủ đầu tư khởi công sáng 19/8.

Dự án do Amber Industrial Parks phát triển, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh. Lễ khởi công có sự tham gia của nhiều lãnh đạo địa phương, đại diện sở ban ngành, nhà đầu tư, đơn vị thi công, đối tác.

Lễ khởi công khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá. Ảnh: Quang Anh Quảng Trị

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá định hướng phát triển đa dạng ngành nghề như dệt may, da giày, gỗ, thực phẩm, kho bãi... Dự án có vị trí chiến lược: kết nối trực tiếp với cả hai quốc lộ 1A và 9D, gần tuyến đường sắt Bắc - Nam, cách cảng biển nước sâu Mỹ Thủy khoảng 60 km... Trong tương lai, nơi đây còn hưởng lợi từ sân bay Quảng Trị, tạo nên tam giác vận tải "thủy - không - bộ" cho khu vực.

Lãnh đạo Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá trao biên bản ghi nhớ hợp tác cho các nhà đầu tư trong khuôn khổ buổi lễ khởi công. Ảnh: Quang Anh Quảng Trị

Ngoài lợi thế về kết nối, dự án còn được đầu tư hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Hệ thống giao thông nội khu quy hoạch với trục chính rộng 30-45m và trục nhánh rộng 13-19,5m. Khu xử lý nước thải với kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt. Ngoài ra, khu công nghiệp có hệ thống thoát nước, nguồn cung điện và nước sạch tiêu chuẩn cùng đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khác.

Theo bà Nguyễn Thị Nga - Đại diện chủ đầu tư, việc phát triển khu công nghiệp không chỉ nhằm thu hút vốn mà còn cam kết đồng hành lâu dài với định hướng phát triển bền vững của tỉnh, tạo thêm việc làm và giá trị cộng đồng.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Quảng Trị - Quảng Bình vừa hợp nhất hành chính, mở rộng không gian phát triển và đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp khu vực Bắc Trung Bộ.

Tỉnh đang tập trung đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng cửa khẩu – cảng biển - sân bay - cao tốc và tăng tốc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu. Các dự án như Cảng biển Mỹ Thủy, đường sắt liên vận quốc tế, sân bay Quảng Trị, cao tốc Bắc Nam... đang tạo lực đẩy cho phát triển công nghiệp.

Hạ tầng kết nối quanh khu vực. Ảnh: Quang Anh Quảng Trị

Tỉnh còn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như rừng trồng gỗ lớn, khoáng sản, năng lượng gió, thủy điện... cùng nguồn lao động dồi dào với chi phí cạnh tranh, phù hợp để phát triển các ngành chế biến sâu, xuất khẩu và sản xuất tiêu dùng nội địa.

Theo thống kê, tăng trưởng kinh tế của Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt khoảng 28.560 tỷ đồng, tăng 7,48%. Toàn tỉnh có 28 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn gần 2,8 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Nga, đại diện chủ đầu tư cho biết khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá là lời cam kết dài hạn với tỉnh Quảng Trị. "Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của khu công nghiệp sẽ song hành với định hướng chiến lược của tỉnh, góp phần tạo công ăn việc làm, thu hút dòng vốn và lan tỏa giá trị đến cộng đồng địa phương", bà Nga nói.

Toàn cảnh khu công nghiệp. Ảnh: Quang Anh Quảng Trị

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá được kỳ vọng sẽ là điểm đến cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt khi nhiều nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, châu Âu đang tìm hiểu cơ hội tại miền Trung.

"Với vị trí chiến lược, chi phí cạnh tranh và định hướng phát triển bền vững, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá song hành cùng tỉnh Quảng Trị, mở ra tiềm năng tâm điểm sản xuất - xuất khẩu mới của khu vực Bắc Trung Bộ", vị đại diện nhận định.

