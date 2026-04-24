Quảng Trị công bố 26 hang động mới phát hiện

Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa phát hiện 26 hang động mới.

Chiều 24/3, Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng công bố kết quả khảo sát các hang động từ ngày 21/3 đến ngày 11/4, qua đó phát hiện 26 hang động mới và khảo sát 3 hang động tại xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn. Đoàn thám hiểm có 10 chuyên gia nước ngoài và nhiều người Việt Nam, tổng chiều dài đo vẽ đạt 13.643 m.

Nhiều hang động có quy mô lớn, giá trị khoa học cao đã được ghi nhận. Nổi bật như hang Thiên Cung dài 4.206 m, nằm trong vườn quốc Phong Nha - Kẻ Bàng có chiều dài lớn nhất trong đợt khảo sát, có ý nghĩa đặc biệt về mặt khoa học và tiềm năng khai thác.

Hang Thiên Cung. Ảnh: Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt

Cửa hang Thiên Cung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là tuyến dòng chảy cổ của sông Hang Tối. Thiên Cung có quy mô lớn, nhiều thạch nhũ, phát triển gần song song với hệ thống Hang Tối và có mối liên kết thủy văn với sông Chày.

Ngoài ra có hang Chả Nghéo, trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Kim Điền, dài 583 m, có cửa dạng giếng đứng sâu, thác nước, cấu trúc phức tạp, dẫn xuống dòng suối ngầm phía dưới. Hang vẫn tiếp tục phát triển và chưa được khảo sát hết, cho thấy tiềm năng hình thành hệ thống hang động quy mô lớn trong khu vực.

Hang Chả Nghẽo. Ảnh: Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt

Hang Nước Lặn, thuộc xã Tân Thành, xã Tuyên Lâm dài 2.721 m, có thể xuất hiện dòng chảy theo mùa. Hang Má Dơm, xã Kim Điền, dài 1.257 m.

Tại xã Kim Phú, phía sau hang Rục Mòn, đoàn đã khảo sát một chuỗi gồm 3 hang có suối ngầm; trong đó hang thượng nguồn có tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm. Hang Mò Roọ là hang xuyên dài khoảng 500 m, có hệ thống suối ngầm và cảnh quan đẹp, thuận lợi cho tiếp cận và tổ chức khai thác du lịch.

Tại xã Trường Sơn, đoàn thám hiểm phát hiện cụm hang Sơn Bồi gồm 4 hang nhỏ, trong đó 3 hang đã được khai thác du lịch. Khu vực đường 20 thuộc phân khu dịch vụ - hành chính, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có hang Chạc Đen là hang giếng đứng sâu khoảng 20 m, dẫn xuống hành lang lớn, có khả năng là nhánh cao của hệ thống hang sông Phong Nha, tiềm năng phát triển dài trong tương lai.

Hang Nước Lặn có nhiều thạch nhũ. Ảnh: Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt

Theo đoàn thám hiểm các kết quả cho thấy hệ thống hang động trong khu vực có cấu trúc phát triển mạnh theo địa hình karst, thể hiện rõ qua sự tồn tại đồng thời của các hang sâu dạng thẳng đứng như hang Má Dơm sâu âm 102 m, hang Tru sâu âm 68 m và các hang có quy mô lớn, phát triển theo chiều ngang.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đánh giá kết quả khảo sát năm 2026 đã bổ sung quan trọng vào cơ sở dữ liệu hang động của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Việc phát hiện tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và hệ thống karst của khu vực.

"Những hang này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mở ra nhiều tiềm năng trong bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời gian tới", ông nói.

Đắc Thành