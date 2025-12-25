Quảng Trị cần hơn 2.500 tỷ đồng cho hạ tầng cấp nước

Tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế xã hội hóa nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia mở rộng hạ tầng mạng lưới cấp nước sạch.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương có ba đơn vị cấp nước đô thị, vận hành 20 nhà máy xử lý nước với tổng công suất thiết kế 140.400 m3/ngày đêm. Ngoài ra, 359 công trình cấp nước nông thôn đang cung cấp nước cho người dân ở nhiều địa bàn, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống tập trung đạt 85,7%, tương đương hơn 75.800 hộ. Ở khu vực nông thôn, hơn 98% số hộ (hơn 313.200 hộ) sử dụng nước hợp vệ sinh, song tỷ lệ hộ được tiếp cận nước sạch đạt quy chuẩn mới gần 68%, trong đó khoảng 118.600 hộ sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung.

Điểm trường bản Bụt, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị sử dụng bể tích trữ nước giếng khoan phục vụ cho nấu ăn và các nhu cầu thiết yếu của giáo viên và học sinh. Ảnh: Tùng Đinh

Tỷ lệ bao phủ nước sạch từ hệ thống tập trung tại cả đô thị và nông thôn vẫn thấp so với mục tiêu. Nhiều công trình nước tự chảy được đầu tư trước năm 2015 đã xuống cấp, vận hành kém hiệu quả. Bên cạnh đó, các khu kinh tế động lực và khu công nghiệp đang làm nhu cầu sử dụng nước tăng nhanh, đòi hỏi bổ sung nguồn và nâng công suất nhà máy.

Dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu dùng nước toàn tỉnh khoảng 309.000 m3 một ngày đêm, với tổng vốn đầu tư cho hạ tầng cấp nước hơn 2.526 tỷ đồng, chưa tính vốn xã hội hóa và ODA. Đến năm 2050, nhu cầu nước dự kiến tăng lên 573.000 m3 một ngày đêm, tổng vốn đầu tư ước khoảng 6.168 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 92% dân số đô thị được cấp nước sạch từ hệ thống tập trung; trên 80% dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, tiến tới 100% người dân được tiếp cận nguồn nước an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương yêu cầu sớm xây dựng Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông nhấn mạnh việc khai thác hiệu quả các công trình hiện có, đồng thời đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước theo hướng liên vùng, liên xã, đáp ứng nhu cầu dân sinh và phát triển sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thu hút đầu tư xã hội hóa, gồm chính sách hỗ trợ giá nước, miễn giảm tiền nước và các cơ chế pháp lý nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia mở rộng mạng lưới cấp nước sạch.

Ngọc Minh