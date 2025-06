Quảng Ninh tiêu hủy gần 2.000 búp bê Baby Three chứa chất có hại

Công an Quảng Ninh vừa cho tiêu hủy 1.914 con búp bê Baby Three không rõ nguồn gốc, chứa hàm lượng Formaldehyt vượt mức cho phép.

Đây là số tang vật do cảnh sát giao thông Quảng Ninh thu giữ trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh hôm 16/3.

Tại thời điểm đó, lực lượng cảnh sát phát hiện xe ôtô do Hoàng Văn Lương, sinh năm 1991, trú tại huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) điều khiển, vận chuyển 27 thùng hàng chứa tổng cộng 1.914 đồ chơi Baby Three in chữ nước ngoài.

Khi kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trị giá 106,92 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Quảng Ninh xác định chủ hàng là Hoàng Thành Công, sinh năm 1990, trú tại huyện Kiến Xương (Thái Bình).

Buổi tiêu hủy số búp bê Baby Three không rõ nguồn gốc, chứa Formaldehyt vượt hàm lượng cho phép. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Qua trưng cầu giám định, lực lượng chức năng xác định gần 2.000 con Baby Three này có hàm lượng Formaldehyt vượt mức cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt Hoàng Thành Công 45 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Baby Three, còn gọi là "Bé ba", là dòng đồ chơi được sáng tạo bởi doanh nghiệp Trung Quốc, được thể hiện dưới dạng những nhân vật có khuôn mặt tròn, biểu cảm phong phú và thường được thiết kế theo các chủ đề đa dạng như lễ hội, mùa, hoặc sự kiện đặc biệt.

Sản phẩm này ra mắt vào tháng 5/2024, gây sốt ở Việt Nam những tháng cuối năm ngoái. Vào giai đoạn cao điểm như 15/10 - 15/11/2024, người tiêu dùng chi đến 8,8 tỷ đồng mua gần 37.800 búp bê "Bé ba" trên các sàn thương mại điện tử, chưa kể mặt hàng này có thời gian được bán dạo ở nhiều vỉa hè.

Ngoài thiết kế đa dạng và có mùi hương ngẫu nhiên, Baby Three từng thu hút nhiều khách hàng nhờ hình thức đồ chơi hộp mù (blind box toy), tức sản phẩm được bán trong các hộp đóng kín mà người mua không biết trước sẽ là mẫu nào. Tuy nhiên, trào lưu Baby Three phần nào hạ nhiệt thời gian gần đây, nhất là sau vụ một mẫu sản phẩm bị phản ánh có in hình giống "đường đứt đoạn" hồi tháng 3.

Dỹ Tùng