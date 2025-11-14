Quảng Ninh thúc tiến độ dự án Hạ Long Xanh gần 18 tỷ USD của Vingroup

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp với Vingroup đảm bảo Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được khởi công vào ngày 19/12.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa có buổi kiểm tra tiến độ Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của Tập đoàn Vingroup. Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cho biết đây là một trong những dự án đô thị lớn nhất cả nước, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đã tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo nguồn đất đắp.

Ông Thắng yêu cầu các đơn vị và phường Hà An hoàn thiện giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Chủ đầu tư phối hợp với địa phương hoàn thành thủ tục bàn giao đất trên thực địa, đảm bảo thời điểm khởi công ngày 19/12.

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng diện tích hơn 4.100 ha, bao gồm gần 1.000 ha thuộc phường Tuần Châu và hơn 3.100 ha thuộc phường Hà An. Hiện phường Tuần Châu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Phường Hà An cũng giải phóng mặt bằng được 81% (tương đương hơn 2.500 ha). Với diện tích đã bàn giao, Tập đoàn Vingroup đang triển khai san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 17/10, Vingroup đã điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh lên 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD). Mức này tăng gần gấp đôi so với kế hoạch công bố năm 2020 (232.369 tỷ đồng), đồng thời diện tích mở rộng thêm hơn 9,5 ha.

Như vậy, Hạ Long Xanh đã vượt Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có quy mô vốn lớn nhất của Vingroup tính đến nay. Theo quy hoạch mới, dự án sẽ cung ứng hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.

Theo quy hoạch tỉnh đến 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị thông minh, sinh thái, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nhờ lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, bất động sản tại đây phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố... Ngoài Vingroup, một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại đây như Sun Group, Bim Group.

Ngọc Diễm