Quảng Ninh ra mắt 'lực lượng QN14' trấn áp tội phạm đường phố

Tối 24/9, Công an tỉnh Quảng Ninh ra mắt lực lượng QN14 - chuyên tuần tra, trấn áp tội phạm đường phố và đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa bàn trọng điểm.

QN14 được xây dựng với lực lượng tinh nhuệ, bố trí linh hoạt tại các khu vực phức tạp, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở. Các tổ công tác sẽ tập trung kiểm soát, đo nồng độ cồn, test ma túy ở bến xe, bến cảng, kho bãi, khu vực gần quán bar, vũ trường, khu vui chơi giải trí - nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

QN14 gồm nhiều lực lượng, bố trí linh hoạt trên các tuyến, đại bàn phức tạp. Ảnh: Lê Tân

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết nhiều năm qua đơn vị đã triển khai các đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự với phương châm "không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ". Tình hình giao thông cũng từng bước đi vào nề nếp, tai nạn được kiềm chế, góp phần tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Quảng Ninh là tỉnh trọng điểm về kinh tế, du lịch, dịch vụ nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, phóng nhanh, lạng lách, mang hung khí gây rối. "Việc thành lập QN14 nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác giữ gìn trật tự, tập trung trấn áp tội phạm đường phố, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị lớn sắp diễn ra", đại tá Thuận nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện khẳng định, trong bối cảnh Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 11% và thu ngân sách vượt 50.000 tỷ đồng, thì việc giữ vững an ninh trật tự là yêu cầu then chốt. "Sự ra đời của QN14 thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc xây dựng môi trường an toàn, văn minh, hiện đại, làm nền tảng cho phát triển bền vững", ông nói.

Lê Tân