Quảng Ninh đổi mới sáng tạo để tăng năng lực cạnh tranh

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh khuyến nghị Quảng Ninh và cộng đồng khởi nghiệp phát huy tinh thần đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngày 10/9, tại Hạ Long (Quảng Ninh), Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 7 khai mạc với chủ đề "Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số".

Sự kiện quy tụ lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, cùng đông đảo chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, startup trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ khẳng định: "Khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là động lực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giải quyết các vấn đề xã hội".

Theo ông, Việt Nam cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hỗ trợ, từ "không quản được thì cấm" sang "tạo điều kiện để phát triển". Ông nhấn mạnh, cộng đồng khởi nghiệp cần dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro, dám tiên phong và dám hành động. "Tinh thần đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để phát triển phải trở thành kim chỉ nam trong toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp", Thứ trưởng nói.

ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Lê Tân

Ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là một phong trào, mà là công cuộc lớn của quốc gia, là "đường cao tốc" đưa tri thức, công nghệ và mô hình kinh doanh đột phá đi vào đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Ông cho rằng khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số, chuỗi giá trị toàn cầu và tăng trưởng xanh chính là con đường ngắn nhất để địa phương bứt phá. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh 5 định hướng hành động sau diễn đàn, trong đó có "hiện thực hóa Nghị quyết 57 tại địa phương, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy tài chính cho đổi mới, gắn kết nhân lực với văn hóa đổi mới và tăng cường liên kết vùng - quốc tế hóa".

Ông Diện khẳng định, khởi nghiệp sáng tạo là công cụ then chốt để chuyển dịch cơ cấu từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất và tri thức, góp phần đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, bao trùm".

Theo chương trình, Diễn đàn đã diễn ra các tham luận, tọa đàm về xu hướng công nghệ mới, kinh nghiệm khởi nghiệp và các mô hình kết nối nguồn lực toàn cầu. Đại diện nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư chia sẻ tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo, blockchain, kinh tế xanh và những lĩnh vực startup có tiềm năng tại Việt Nam.

Một gian hàng tham gia giới thiệu sản phẩm tại diễn đàn. Ảnh: Lê Tân

Một điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, mở ra cơ hội hình thành các dự án thí điểm, vườn ươm và chương trình cố vấn (mentoring). Đồng thời, nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh vì đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quảng Ninh.

Lê Tân