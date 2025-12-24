Quảng Ninh có nhà máy điện mặt trời đầu tiên

BIM Group vừa khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Quảng Ninh tại trung tâm ương giống, nuôi thủy sản công nghiệp xã Đầm Hà và xã Quảng Tân.

Dự án được xây dựng trên nền tảng trung tâm ương giống và nuôi thủy sản gần 124 ha do BIM Group đầu tư từ năm 2015. Sau một thập kỷ vận hành, việc bổ sung nhà máy điện mặt trời được xem là bước nâng cấp mô hình, hướng tới tối ưu hiệu quả sử dụng đất, bổ sung nguồn năng lượng sạch, giảm phát thải và hình thành chuỗi giá trị thủy sản theo hướng hiện đại.

Theo thiết kế, nhà máy có sản lượng năm đầu khoảng 144,67 triệu kWh, kết nối lưới điện quốc gia qua hạ tầng 220 kV Cẩm Phả - Hải Hà, dự kiến vận hành từ quý I/2027. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án có thể giúp giảm phát thải khoảng 81.000 tấn CO2 mỗi năm.

Nghi thức khởi công nhà máy điện mặt trời Đầm Hà diễn ra sáng ngày 19/12. Ảnh: Tùng Đinh

Hiện tại, khu vực Đầm Hà tập trung vào ương giống tôm, không nuôi thương phẩm, nhằm bảo đảm chất lượng và tính ổn định của nguồn cung cho thị trường. Việc tích hợp điện mặt trời vào tổ hợp nuôi trồng thủy sản quy mô lớn được xem là bước chuyển mới trong cách tiếp cận phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Ninh, khi năng lượng trở thành một phần của chuỗi sản xuất thay vì chỉ là hạ tầng hỗ trợ.

So với các tổ hợp điện mặt trời quy mô lớn từng triển khai tại Ninh Thuận, mô hình tại Quảng Ninh có sự khác biệt về mục tiêu và giải pháp kỹ thuật. Tại khu vực duyên hải miền Trung, BIM Group phát triển các cụm nhà máy công suất khoảng 403 MW, sản xuất hơn 600 triệu kWh mỗi năm, chủ yếu hòa lưới nhờ lợi thế bức xạ cao. Trong khi đó, dự án Đầm Hà ưu tiên hiệu suất và khả năng tích hợp với nuôi thủy sản trong điều kiện quang năng thấp hơn. Các tấm pin, kết cấu treo và thiết bị được thiết kế riêng để phù hợp với môi trường nuôi tôm, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng nước và hoạt động sản xuất.

Trung tâm ương giống, nuôi thủy sản công nghiệp và nhà máy điện mặt trời Đầm Hà. Ảnh: BIM Group

Một trong những thách thức lớn của dự án là bài toán kỹ thuật liên quan đến hệ thống giá đỡ pin mặt trời trên các đầm nuôi. Thay vì đóng nhiều cọc xuống đáy ao, BIM Group áp dụng giải pháp treo cáp, với các trụ đặt bên ngoài và hệ thống cáp căng phía trên để lắp pin, qua đó giảm tác động đến nền đáy và môi trường nước.

Dù bức xạ mặt trời tại miền Bắc thấp hơn so với miền Trung, dự án được hưởng lợi từ chính sách giá điện phù hợp và sử dụng các loại pin tối ưu cho điều kiện quang năng thấp. "Trong bối cảnh miền Bắc đối mặt nguy cơ thiếu điện, việc bổ sung nguồn điện tại chỗ được đánh giá thuận lợi về mặt quy hoạch và an ninh năng lượng", ông Nguyễn Hải Vinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Năng lượng BIM (BIM Energy) chia sẻ.

Dự án cũng được xem là phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với kinh tế xanh của tỉnh Quảng Ninh. Khi vận hành toàn phần, tổ hợp dự kiến tạo việc làm cho gần 150 lao động, bao gồm kỹ thuật viên nuôi trồng, vận hành hệ thống điện, kiểm soát môi trường nước và các khâu hậu cần, chế biến, góp phần thúc đẩy chuyển dịch từ nuôi nhỏ lẻ sang mô hình công nghiệp hóa.

Trước Đầm Hà, BIM Group đã triển khai thành công mô hình tích hợp sản xuất điện mặt trời, điện gió trên diện tích làm muối công nghiệp tại Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Ảnh: BIM Group

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, nhà máy điện mặt trời Đầm Hà được triển khai trong bối cảnh cả nước đồng loạt khởi công và khánh thành 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó hơn 80% tổng vốn đến từ khu vực tư nhân.

Bà Hà đánh giá dự án mang ý nghĩa xã hội và môi trường dài hạn, đặc biệt đối với khu vực Đầm Hà - Quảng Tân, khi vừa tạo việc làm, vừa mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. "Việc khởi công dự án là minh chứng cho quyết tâm của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế gắn với xanh, bền vững và bao trùm", bà nói, đồng thời bày tỏ kỳ vọng dự án sớm hoàn thành, vận hành an toàn và hiệu quả.

Mô hình tại Đầm Hà cũng cho thấy cách BIM Group tổ chức sự liên kết giữa các lĩnh vực đầu tư. Các dự án bất động sản, đặc biệt là hệ thống khách sạn do BIM Land phát triển và vận hành cùng các thương hiệu quốc tế, được yêu cầu đáp ứng các chứng chỉ xanh như EDGE, áp dụng giải pháp tiết kiệm điện, nước và vật liệu phát thải thấp. Trong khi đó, mảng năng lượng tái tạo đóng vai trò cung cấp nguồn điện sạch, góp phần giảm dấu chân carbon trong toàn bộ hệ sinh thái.

Trong lĩnh vực năng lượng, BIM Energy hiện cung cấp điện cho hệ thống quốc gia và mở rộng sang nhóm khách hàng mới như các trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp công nghệ có yêu cầu cao về sử dụng năng lượng sạch để đáp ứng các cam kết ESG và mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Nếu vận hành đúng kỳ vọng, mô hình tại Đầm Hà có thể trở thành hình mẫu cho các vùng ven biển phía Bắc, nơi nhu cầu điện lớn nhưng quỹ đất và hạ tầng truyền tải còn nhiều giới hạn.

Song Anh