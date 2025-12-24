Quảng Ninh cho thuê hàng chục ha đất Vân Đồn làm dự án tỷ USD

Công ty con của Sun Group được thuê gần 38 ha đất (đợt 1) để làm dự án dịch vụ du lịch phức hợp tại khu kinh tế Vân Đồn.

UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định cho Công ty cổ phần Mặt Trời Vân Đồn (thành viên Sun Group) thuê đất đợt 1 để làm khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp.

Khu đất có diện tích hơn 37,8 ha, thuộc thôn Đài Làng, được Nhà nước cho thuê đất có trả tiền hàng năm. Thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Tiền thuê mỗi m2 được tính theo đơn giá thương mại dịch vụ bám trục đường liên thôn tại bảng giá đất là 960.000 đồng, và còn lại khoảng 400.000 đồng.

Địa phương yêu cầu phòng Nông nghiệp và Môi trường chuyển hồ sơ tới Thuế tỉnh Quảng Ninh để xác định tiền thuê đất cho dự án. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, các đơn vị cần xác định mốc giới và bàn giao đất thực địa.

Công ty Mặt Trời Vân Đồn chịu trách nhiệm nộp tiền thuê đất, lệ phí địa chính, cắm mốc và sử dụng đất đúng ranh giới.

Phối cảnh dự án casino tại Vân Đồn. Ảnh: Sun Group

Trước đó ngày 19/12, Sun Group đã khởi công khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn. Dự án có tổng diện tích hơn 244 ha, gồm hơn 182 ha diện tích đất được bố trí cho các khu chức năng như casino, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, công viên, mặt nước. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2 tỷ USD, xây dựng trong 9 năm.

Nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn có nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bến cảng Ao Tiên... Địa phương được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp đến 2030.

Với nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, Vân Đồn từng là điểm nóng bất động sản nhất là loại hình đất nền giai đoạn 2018-2019. Hiện nay, cùng với diễn biến chung, thị trường này trong giai đoạn dần phục hồi.

Ngọc Diễm