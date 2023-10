Quảng Ninh 100 năm trước

Cảng Hòn Gai được xây dựng để phục vụ việc khai thác than. Cảng gồm một cầu tàu dài 75m và hai sàn tàu, mỗi sàn dài 70-80 m. Tại cảng có 10 cần cẩu chạy bằng động cơ hơi nước và hai cần cẩu chạy bằng điện.

Cảng Hòn Gai là một trong những biểu tượng công nghiệp cảng của Pháp thời kỳ đó.

Theo tư liệu lịch sử, lợi dụng các hòa ước 1864, 1874, nhiều thương lái người Pháp đã đi do thám trữ lượng than ở Hòn Gai, Đông Triều. Liên tiếp các năm 1880-1882, Pháp đã buộc nhà Nguyễn cho cử các kỹ sư đến khảo sát, thăm dò khu mỏ đưa mẫu than về Paris phân tích. Nhận thấy chất lượng than ở vùng mỏ Hòn Gai vào loại tốt nhất thế giới, thực dân Pháp quyết tâm xâm chiếm vùng đất này.