Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư 3 khu đô thị tỷ USD

Tỉnh Quảng Ngãi mời gọi doanh nghiệp tham gia 3 khu đô thị với tổng vốn hơn 26.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD) tại xã Măng Đen.

Tổng diện tích của 3 khu đô thị này gần 790 ha. Trong đó, dự án lớn nhất là khu đô thị số 4, vốn hơn 10.200 tỷ đồng, diện tích 247 ha, quy mô dân số khoảng 11.400 người. Khu đô thị này được định hướng thành thung lũng văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, với các loại hình nhà ở, dịch vụ, thương mại và du lịch.

Dự án thứ hai là khu đô thị số 5, gần 277 ha, vốn đầu tư khoảng 9.600 tỷ đồng. Dự án này được định vị là khu đô thị cửa ngõ gắn với giao thương, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống dịch vụ.

Cuối cùng là dự án khu đô thị số 1 quy mô 264 ha, tổng vốn hơn 6.600 tỷ đồng. Đây là dự án hướng đến phát triển khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe, kết hợp nhà ở, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.

Ba dự án đều triển khai từ năm 2025, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2034-2035, kỳ vọng tạo diện mạo mới cho Măng Đen và tăng sức hút du lịch nghỉ dưỡng khu vực này.

Tỉnh Quảng Ngãi mới (sau sáp nhập với Kon Tum từ 1/7) quy mô hơn 14.800 km2, là một trong 5 tỉnh diện tích lớn nhất cả nước. Dân số tại đây khoảng 2,1 triệu người.

Thị trường bất động sản Quảng Ngãi sau sáp nhập được đánh giá nhiều tiềm năng, đặc biệt ở các khu vực trọng điểm như Măng Đen - nơi được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về đô thị và du lịch sinh thái, tương tự Đà Lạt hay Sa Pa.

