Quảng Ngãi thêm một bệnh viện xét nghiệm nCoV

Bệnh viện này, cùng với Bệnh viện đa khoa tỉnh, sẽ đẩy mạnh xét nghiệm nCoV trong bối cảnh tỉnh đã phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng và cách ly hàng nghìn người.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, hiện tỉnh ghi nhận 4 ca Covid-19, điều trị tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Ba ngày qua, Quảng Ngãi không ghi nhận ca mắc mới.

Các lực lượng chức năng đã thực hiện điều tra truy vết 879 trường hợp F1, hơn 6.200 trường hợp F2 và gần 1.300 người đi về từ vùng dịch. Lấy mẫu, xét nghiệm hơn 3.100 lượt.

Gần 9.800 người đã được cách ly. Mỗi huyện, thành phố đã kích hoạt ít nhất một điểm cách ly tập trung. Năm chốt kiểm tra y tế được lập ở các cửa ngõ ra vào Quảng Ngãi, ngoài ra còn các chốt kiểm tra y tế tại chợ, siêu thị, nơi tập trung đông người. Hai khu cách ly y tế lập tại Bệnh viện đa khoa thành phố và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết 269 công dân ở nước ngoài về, cách ly ngay sau nhập cảnh, dự kiến ngày 7/8 hoàn thành thời gian cách ly.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận 690 chuyên gia nước ngoài đến làm việc, cách ly theo quy định, dự kiến tiếp nhận thêm hơn 1.000 chuyên gia nữa.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn (áo kẻ) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Tuấn Dũng.

Làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn sáng 6/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cho biết, khó khăn hiện tại của Quảng Ngãi là công tác truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan tới 3 ca nhiễm trong cộng đồng; các khu cách ly tập trung của tỉnh hiện đã kín chỗ. Tỉnh đang triển khai hai khu cách ly với khả năng tiếp nhận khoảng 1.500 trường hợp F1, đồng thời kích hoạt khu cách ly tại tuyến huyện, mỗi bệnh viện dành 5-10 giường cách ly y tế.

Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh, Quảng Ngãi là tỉnh cận kề với hai tỉnh có ổ dịch lớn là Đà Nẵng và Quảng Nam, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Do đó Quảng Ngãi cần tập trung công tác truy vết, cách ly, điều tra dịch tễ, theo dõi giám sát thu thập phân tích số liệu và dự báo.

"Nên mở rộng khu cách ly, giao cho các huyện thành lập khu cách ly, tăng cường các khu cách ly của quân đội", Thứ trưởng yêu cầu.

Thứ trưởng Sơn lưu ý, các biện pháp an toàn bệnh viện cần phải được tuân thủ tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng như tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Công tác đảm bảo an toàn cho các chuyên gia, công nhân làm việc tại khu kinh tế, các khu công nghiệp cũng cần được lưu ý. Tỉnh tập trung cao độ ở tất cả các tuyến thuộc cả hai hệ điều trị và dự phòng; triển khai hệ thống giám sát bài bản, có hệ thống và chất lượng.

Tăng cường công tác giám sát ngay tất cả nguy cơ, các trường hợp nghi ngờ để xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ, phát hiện, cách ly sớm.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ một số trang thiết bị y tế và sinh thiết xét nghiệm; hỗ trợ mua sắm đồ bảo hộ phòng dịch, máy chạy thận nhân tạo cho các trường hợp F1 từ Đà Nẵng, Quảng Nam về, máy đặt nội khí quản có camera; bố trí thêm một máy xét nghiệm nCoV tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.