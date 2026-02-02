Quảng Ngãi làm phố đi bộ bên bờ biển Mỹ Khê

Tuyến phố đi bộ bên bờ biển Mỹ Khê, dài 800 m, rộng 12 m, kết hợp du lịch với ẩm thực đặc sản, âm nhạc và không gian ánh sáng, dự kiến hoạt động từ Tết Bính Ngọ.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết phố đi bộ Mỹ Khê sẽ mở cửa từ 20 tháng Chạp Âm lịch (7/2/2026). Hiện có khoảng 20 hộ đăng ký kinh doanh tại tuyến phố. Địa phương đang kêu gọi các đơn vị đầu tư hệ thống chiếu sáng, đổi lại quyền khai thác quảng cáo.

Phố đi bộ nằm trên tuyến đường ven biển Mỹ Khê, phía bắc dãy nhà hàng hiện hữu, kéo dài từ khu sân khấu quảng trường mini (đông cầu Khê Kỳ) đến ngã ba Tịnh Kỳ cũ, giao với đường Võ Bẩm.

Khu vực từ nút giao Tịnh Kỳ (góc phải) vào phía nam 800 mét sẽ thành phố đi bộ Mỹ Khê. Ảnh: Phạm Linh

Theo thiết kế, tuyến phố được chia thành bốn khu chức năng, gồm khu check-in và biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; 10 gian hàng sản phẩm OCOP và quà lưu niệm; 20 quầy ẩm thực, đồ ăn nhanh và đồ uống không cồn; cùng 10 quầy kinh doanh đồ uống có cồn. Các gian hàng sử dụng mô hình nhà mái che lưu động để thuận tiện lắp đặt và tháo dỡ.

Phố đi bộ dự kiến hoạt động từ 17h đến 22h hằng ngày. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ rào chắn, cấm các loại xe chạy vào; sau 22h, tuyến đường được trả lại hiện trạng để phục vụ giao thông.

Khu vực biển Mỹ Khê (phía nam phố đi bộ) vào mùa hè năm 2025 đông nghịt người. Ảnh: Phạm Linh

Mỹ Khê là bãi biển nổi tiếng nhất của Quảng Ngãi, từ lâu là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Theo ông Vương, phố đi bộ sẽ khai thác lợi thế sẵn có của du lịch biển, gắn với các đặc sản địa phương như cá cơm, nước mắm của khu vực Tịnh Kỳ cũ.

"Tuyến phố nằm xa khu dân cư nên hoạt động âm nhạc, nghệ thuật không ảnh hưởng sinh hoạt người dân, đồng thời kéo dài thời gian vui chơi cho du khách", ông nói.

Đây là tuyến phố đi bộ thứ hai được mở tại Quảng Ngãi đầu năm 2026. Trước đó, phố đêm Sông Trà ven bờ nam sông Trà Khúc cũng được triển khai và dự kiến hoạt động từ 19-20 tháng Chạp Âm lịch.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025 địa phương tăng trưởng hơn 10%, trong đó khu vực dịch vụ chiếm khoảng 29% GRDP. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng hai con số, trong đó phát huy lợi thế du lịch biển và rừng là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Phạm Linh