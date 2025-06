Quảng Ngãi có tân Giám đốc công an

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 13/6, Bộ Công an công bố quyết định, điều động đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Người tiền nhiệm là đại tá Phan Công Bình vừa nghỉ hưu.

Bộ Công an cũng điều động đại tá Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức Phó giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng đại tá Hồ Song Ân (phải) và đại tá Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Linh Phạm

Đại tá Hồ Song Ân, 47 tuổi, quê Quảng Nam, thạc sĩ An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông vào năm 2024, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ân bày tỏ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ mới và mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể lãnh đạo công an tỉnh để cùng lực lượng Công an Quảng Ngãi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phạm Linh