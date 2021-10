Quảng Nam đón du khách cuối tháng 10

Trong giai đoạn đầu, tỉnh Quảng Nam đón khách nội tỉnh và các tỉnh, thành phố gần kề thuộc vùng xanh, vàng và cam.

Ngày 18/10, ông Lê Ngọc Tường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, thông tin lộ trình đón khách du lịch tới tỉnh theo 4 giai đoạn.

Đường phố Hội An vắng bóng khách du lịch tháng 10/2021. Ảnh: Đắc Thành.

Theo đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ cuối tháng 10 và tháng 11, khi lao động ngành du lịch được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày. Thời gian này tỉnh đón khách cư trú tại vùng xanh (cấp độ 1), vùng vàng (cấp độ 2) và vùng cam (cấp độ 3) tại Quảng Nam và từ các tỉnh, thành phố gần kề. Việc đón khách gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn để sẵn sàng cho mùa Giáng sinh, Tết và chuẩn bị đón khách từ các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Giai đoạn 2 từ đầu tháng 12, khi tất cả lao động ngành du lịch được tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 14 ngày. Tỉnh sẽ thí điểm đón khách du lịch từ các địa phương cấp độ 1, 2 và 3 trên cả nước theo mô hình "bong bóng du lịch". Khách đi tour khép kín qua công ty lữ hành gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn.

Giai đoạn 3 từ đầu tháng 1/2022 tỉnh mở rộng đón khách cư trú tại cấp 1, 2 và 3 tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng... Khách có thể lựa chọn đi theo tour khép kín của công ty lữ hành hoặc đi lẻ tự chọn dịch vụ gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn. Các chương trình tour/combo, hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi giải trí dành cho khách nội địa các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng sẽ được triển khai.

Khách trên 18 tuổi phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh. Khách dưới 18 tuổi phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian theo quy định.

Giai đoạn 4 là khi Quảng Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép đón khách quốc tế. Quảng Nam đã có đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho đón khách du lịch quốc tế.

Khách quốc tế đến Quảng Nam phải tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc đã có giấy chứng nhận khỏi bệnh, xét nghiệm âm tính 72 giờ trước khi xuất cảnh. Những du khachs này phải sử dụng chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp được tỉnh Quảng Nam lựa chọn và di chuyển bằng đường hàng không. Trong thời gian lưu trú, du lịch khách không được tách đoàn, tuân thủ lịch trình, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tự theo dõi sức khỏe...

Khách nội địa đến Quảng Nam thực hiện quy định 5K, có mã QR và phải sử dụng mã QR khi tham gia các dịch vụ du lịch. Khách có biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở cần xét nghiệm.

Quảng Nam khuyến khích khách nội tỉnh và các tỉnh, thành phố liền kề sử dụng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc vùng xanh, vùng vàng, vàng cam từ giai đoạn 1. Khách đến từ các tỉnh, thành phố khác khuyến khích lựa chọn hình thức đi tour trọn gói, khép kín do các công ty lữ hành tổ chức.

Đầu tháng 4/2021 dịch Covid-19 không bùng phát, du khách đến Hội An nhộn nhịp. Ảnh: Đắc Thành.

9 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam đạt 326.300 lượt, giảm 77,6% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 94,5% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 660 tỷ đồng, giảm 73,3% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 93,7% so với cùng kỳ năm 2019. Có khoảng 14.000 lao động mất việc làm, thiệt hại về du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Từ ngày 17/8 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 947 ca bệnh, trong đó 161 ca bệnh cộng đồng, 465 ca lây nhiễm thứ phát đã cách ly tập trung trước khi phát hiện, 189 ca xâm nhập từ các tỉnh và 82 ca nhập cảnh. Theo Nghị quyết 128, Quảng Nam thuộc vùng vàng.

Đắc Thành