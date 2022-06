Quảng Nam chi 210 tỷ đồng xây bờ kè Cửa Đại

Tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư 210 tỷ đồng xây kè chống xói lở bờ biển Cửa Đại, đoạn 550 m từ phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, TP Hội An.