Quảng Nam chấn chỉnh các khách sạn tự nhận '4, 5 sao'

Nhiều cơ sở lưu trú tại thành phố Hội An bị thanh tra do tự giới thiệu là khách sạn "4 hoặc 5" sao khi chưa được cơ quan chức năng công nhận.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết Sở đã tiến hành thanh tra các cơ sở lưu trú du lịch tại thành phố Hội An hôm 11/9, phát hiện một số khách sạn chưa được công nhận hạng cơ sở lưu trú nhưng gắn sao, sử dụng từ ngữ quảng cáo có thể gây hiểu nhầm.

Các khách sạn chưa được công nhận hạng cơ sở lưu trú nhưng có "gắn sao" hoặc quảng cáo "4 sao", "5 sao" gồm Le Pavillon Luxury Hoi An Resort & Spa, Allegro Hoi An Little Luxury Hotel & Spa, Koi Resort & Spa Hội An, Bellerive Hoi An Hotel & Spa. Khách sạn Le Pavillon Luxury Hoi An Resort & Spa chưa được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch nhưng gắn 4 ngôi sao trên biển hiệu bằng đá (hiện đã tháo dỡ) trước cổng và thực hiện quảng cáo (hạng 4 sao) trên website khách sạn và các trang giao dịch thương mại điện tử.

Biển đá có hình 4 ngôi sao của khách sạn Le Pavillon Hoi An được gắn trước lối vào (hiện đã được tháo dỡ). Ảnh: Sơn Thủy

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều khách sạn tuy chưa được công nhận hạng cơ sở lưu trú nhưng giao dịch trên các trang thương mại điện tử chuyên về du lịch, lữ hành như Booking, Agoda, Traveloka được "gắn sao".

Đoàn kiểm tra kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, hoạt động quảng cáo. Các khách sạn không sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn về hạng sao khi chưa được công nhận, không sử dụng các từ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất" hoặc mang ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Nói với VnExpress, nguồn tin từ Booking cho biết xếp hạng chất lượng của các khách sạn trên Booking.com được tổng hợp nhiều yếu tố liên quan các đối tác sở hữu cơ sở lưu trú qua nền tảng. Các yếu tố đánh giá có thể thay đổi theo thời gian và được kiểm duyệt định kỳ. Cơ sở lưu trú giao dịch trên Booking không tự xếp hạng sao mà được xếp hạng dựa trên các dữ liệu họ cung cấp về cơ sở lưu trú của mình và đánh giá của khách đã nghỉ tại đó.

Trưởng phòng Marketing Little Hoi An Group Phạm Hồng Phước cho biết công ty "không thể kiểm soát" nhận xét của khách hàng vì "khách khi tới trải nghiệm, chấm 5/5 trên thang điểm chấm sao của các nền tảng nước ngoài cho dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn có thật". Tuy nhiên, ông Phước nói công ty đã thực hiện chỉ đạo từ chính quyền địa phương, sửa đổi các từ ngữ quảng cáo tránh gây hiểu nhầm.

Đây không phải lần đầu các khách sạn tại Việt Nam mắc lỗi về quảng cáo với những từ ngữ gây hiểu nhầm. Hồi tháng 3, hai khách sạn ở Khánh Hòa đã bị chính quyền xử phạt 10 triệu đồng vì "tự ý phong hạng 4 sao" để quảng cáo.

Một cán bộ Cục Du lịch Quốc gia cho biết theo quy định của Luật Du lịch 2017, các cơ sở quản lý du lịch địa phương (sở văn hóa, thể thao và du lịch) thực hiện xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch 1-3 sao và kiểm tra điều kiện. Cục Du lịch quốc gia sẽ xếp hạng 4-5 sao. Các cơ sở lưu trú khi đủ điều kiện sẽ nộp đơn xin cấp xếp hạng, không được tự ý xếp hoặc nâng hạng sao.

Cục Du lịch Quốc gia sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng, thu hồi quyết định công nhận hạng của một số cơ sở không duy trì chất lượng, thông báo và đưa ra khỏi danh sách những cơ sở có quyết định công nhận hạng hết hiệu lực.

Phương Anh - Đắc Thành