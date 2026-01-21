Quang Minh xây nhà phố cùng bạn gái

Diễn viên Quang Minh, 67 tuổi và bạn gái Tăng Khánh Chi, 30 tuổi, xây tổ ấm hơn 200 m2 tại Nhà Bè, TP HCM, cùng chăm sóc con trai.

Hôm 20/1, anh làm lễ cúng động thổ, khởi công cơ ngơi. Diễn viên đặt tên ngôi nhà là Minh Chi's House - ghép từ tên anh và người yêu. Công trình dự kiến có bốn tầng, mang kiến trúc nhà phố hiện đại, xây trên nền đất 233 m2. Anh cho biết từ lâu mong có chốn đi về để ổn định cuộc sống nơi quê nhà.

Quang Minh và bạn gái - Tăng Khánh Chi, 30 tuổi - ở lễ khởi công nhà riêng, hôm 20/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quang Minh nói niềm hạnh phúc của anh là chứng kiến con trai - bé Dustin Võ, hơn một tuổi - ngày càng cứng cáp, chập chững những bước đi đầu tiên. Nhiều bạn bè, người quen diễn viên khen bé khôi ngô, đáng yêu, là bản sao của bố. Những ngày đầu có con, anh phải học lại kiến thức chăm trẻ sơ sinh. Từ chỗ lúng túng, nhờ được thực hành thường xuyên, anh thuần thục hơn, có thể thay Tăng Khánh Chi tắm, ru con ngủ.

"Tôi nỗ lực làm việc để lo cho tương lai cho con", diễn viên nói. Anh dự tính nhận nhiều dự án phim ảnh, quay quảng cáo để kiếm thêm nguồn thu. Sắp tới, Quang Minh trở lại màn ảnh rộng với phim Đại tiệc trăng máu 8 - đóng cùng diễn viên Hồng Ánh, Đức Khuê, Liên Bỉnh Phát, nghệ sĩ hài Vân Sơn, ra rạp dịp lễ 30/4.

Quang Minh bày tỏ tình cảm với con trai Quang Minh bày tỏ tình cảm với con trai trong chuyến du lịch cuối năm 2025. Video: Nhân vật cung cấp

Anh và Tăng Khánh Chi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023. Cả hai cho biết đồng điệu trong nhiều sở thích, từ đi du lịch đến chơi thể thao. Đầu năm 2025, họ theo đuổi bộ môn pickleball, chăm chỉ tập mỗi tuần để rèn luyện sức khỏe, tăng dẻo dai, thỉnh thoảng dự các giải đấu.

Bạn gái chinh phục anh ở khả năng nội trợ, với những bữa cơm gia đình đã lâu anh quên mất mùi vị. Nhiều năm chỉ ăn ngoài hàng quán, diễn viên từng ước: "Phải chi có người cận kề, nấu cho mình những mâm cơm như thế". Họ chưa dự định tổ chức lễ kết hôn, quan niệm cưới hỏi chỉ là hình thức.

Quang Minh và bạn gái Tăng Khánh Chi đồng điệu trong sở thích lẫn tính cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên Quang Minh quê tại Gò Công (Tiền Giang), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Đôi nghệ sĩ có hai con gái là Vicky Võ và Sophia Minh Châu.

Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm. Tháng 8/2024, phim Làm giàu với ma anh đóng cùng Hoài Linh, Tuấn Trần đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Trailer "Qua bển làm chi" Quang Minh (0:22) trong phim "Qua bển làm chi" (2022). Video: Đoàn phim cung cấp

Tam Kỳ