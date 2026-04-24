Quang Minh: 'Tôi và bạn gái không cần đám cưới'

Diễn viên Quang Minh, 67 tuổi, cho biết anh và Tăng Khánh Chi, 30 tuổi, đã đăng ký kết hôn, không làm đám cưới vì không thích ồn ào.

Quang Minh đưa bạn gái tới buổi ra mắt Đại tiệc trăng máu 8 - phim điện ảnh mới nhất anh tham gia, hôm 21/3 ở TP HCM. Diễn viên nói về hạnh phúc với Tăng Khánh Chi sau ba năm gắn bó và có với nhau một con trai.

- Trở lại điện ảnh sau hai năm, anh được bạn gái hỗ trợ ra sao?

- Cô ấy mê điện ảnh, đặc biệt chỉ thích coi phim Việt. Không phải người trong nghề nên cô ấy không giúp đỡ tôi được nhiều về mặt chuyên môn, chỉ động viên về tinh thần. Trên trang cá nhân, Chi luôn phụ tôi quảng bá vai diễn, viết bài nhận xét các tác phẩm tôi tham gia với tư cách khán giả.

Hôm ra mắt phim mới tại TP HCM, Chi cũng đi xem, thích thú với những tình tiết hài hước, tuy nhiên đánh giá 30 phút đầu kịch bản còn nhàm chán. Cô ấy còn trêu sao tạo hình của tôi trong phim này già quá, không như ngoài đời (cười).

Quang Minh, Tăng Khánh Chi ở buổi công chiếu phim mới của anh, hôm 21/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh và bạn gái gắn bó từ cơ duyên nào?

- Tôi và Tăng Khánh Chi đến với nhau nhờ duyên số. Vài năm trước, chúng tôi lần đầu gặp trong một buổi tiệc ra mắt MV của người bạn chung - ca sĩ Cao Thái Sơn. Khi ấy, tôi đã ly hôn, một thời gian dài chưa được ăn một bữa cơm gia đình nào. Tôi thích dọn dẹp nhà cửa nhưng không giỏi trong việc bếp núc. Có lúc, tôi ngán việc phải đặt đồ ăn bên ngoài đến mức tới giờ cơm là sợ. Bạn bè cũng nhiều khi bận nên không thể đi ăn cùng tôi mãi.

Tình cờ, sở trường của Chi là nấu ăn. Mỗi lần đi quay xong, về đến nhà, tôi đã thấy trên bàn đầy món mình thích như cà ri, mắm. Chúng tôi cứ như thế gắn bó và nên duyên. Tôi không tổ chức đám cưới vì ở tuổi này hơi ngán chuyện đó, và cũng để tránh gây ồn ào từ những ý kiến trái chiều của khán giả. Vợ chồng tôi đã đăng ký kết hôn từ lúc Chi mang thai năm 2024, để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé Dustin.

Quang Minh bày tỏ tình cảm với con trai Quang Minh bên con trai. Video: Nhân vật cung cấp

- Anh vượt qua khác biệt vì khoảng cách tuổi tác ra sao?

- Chúng tôi chủ yếu bất đồng trong quan điểm nuôi con, chẳng hạn cãi nhau suốt về chuyện sau này nên cho con học ở trong nước hay đi du học. Có những điều tôi nói thì vợ không hiểu, hoặc khi cô ấy chia sẻ thì tôi lại bảo: "Sao em nói ngang quá?". Dần dà, tôi bình tĩnh hơn, ngẫm nghĩ lại, thấy bản thân có phần sai vì suy nghĩ còn lạc hậu. Những người trẻ bây giờ tư duy khác biệt hơn thế hệ tôi nhiều. Vợ tôi chịu khó mày mò, cần tìm hiểu gì đều lên mạng search, còn tôi lười biếng hơn.

- Anh sắp xếp việc chăm lo con thế nào khi xa nhà đóng phim?

- Mỗi lần đi xa, tôi yên tâm một phần vì vợ chăm con khéo, phần vì có gia đình vợ phụ giúp. Chi từng là mẹ đơn thân nên có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con. Dù mới 16 tháng tuổi, Dustin khá cứng cáp, có thể nói được những tiếng đơn giản, suốt ngày gọi ba. Tôi cảm nhận con trai trưởng thành hơn độ tuổi, hiểu được những tâm tư cha mẹ muốn nói. Tôi cũng an lòng khi thấy con gái của vợ và Dustin mến nhau, luôn quấn quýt.

Tôi thương hai con gái đầu ra sao thì với Dustin, tôi cũng dành trọn tình cảm như thế. Tôi tiếc một điều rằng ngày trước, khi Vicky Võ và Sophia Minh Châu còn nhỏ, tôi ít có dịp gần gũi con vì đến cuối tuần lại phải xách valy đi diễn show ở các bang bên Mỹ. Đến khi tôi giật mình nhìn lại thì hai con đã lớn, dần rời xa cha mẹ để tự lập. Sau hơn 20 năm, Dustin Võ ra đời, như duyên trời cho, tôi lại được làm cha.

- Anh có những dự tính nào cho tổ ấm?

- Đầu năm nay, chúng tôi xây một ngôi nhà ở Nhà Bè, TP HCM, đặt tên là Minh Chi's House. Thú thực, lúc mới về nước, tôi chưa từng nghĩ sẽ mua hay xây nhà. Ý định đó dần nhen nhóm sau khi tôi đón Dustin. Mỗi lần ngắm con ngủ, tôi thương con bao nhiêu lại lo cho bé bấy nhiêu. Tôi dặn lòng phải gắng giữ sức khỏe để lo cho Dustin đoạn đường sau này. May mắn, tôi cần kiệm từ thời trẻ, biết lo xa nên dành dụm được một số vốn cho tương lai của bé.

Vợ chồng Quang Minh bên bé Dustin Võ và con gái của Tăng Khánh Chi, cuối năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Ở tuổi U70, anh đối diện những áp lực gì?

- Tôi lo lắng vì phải luôn giữ vẻ trẻ trung trước công chúng. Mỗi lần đi ra mắt phim, tôi vui vì vẫn được người ta nghĩ tới, mời đi diễn, song cũng buồn vì đã qua giai đoạn có thể thoải mái lựa chọn những vai ưng ý. Tôi thèm được đóng một vai về tình cảm gia đình, nhưng chưa có cơ hội. Trong phim mới, có một phân đoạn nhân vật của tôi và Vân Sơn tâm sự với nhau về chuyện con cái, song cảnh đó bị cắt đi, tôi rất tiếc.

Lúc mới về nước, ai mời vai gì tôi cũng nhận, một thời gian sau mới chọn lọc dự án kỹ lưỡng, kịch bản phù hợp. Tôi quan niệm không cần vai chính vì biết vị trí hiện tại của bản thân đã khác so với ngày trước, nhưng mong có nhiều "đất" diễn, để khán giả xem xong còn nhớ đến.

Trích tiểu phầm hài "Lột mặt nạ" - Quang Minh đóng chung Vân Sơn, Bảo Liêm, Hồng Đào thập niên 1990 Trích tiểu phầm hài "Lột mặt nạ" - Quang Minh đóng chung Vân Sơn, Bảo Liêm, Hồng Đào thập niên 1990. Video: Vân Sơn Production

- Dự án điện ảnh mới có điểm gì đặc biệt khiến anh nhận lời?

- Tôi đóng phim này chủ yếu vì mối thâm tình với diễn viên chính - nghệ sĩ Vân Sơn. Cả hai hóa thân thành đôi nhà sản xuất - đạo diễn, chuyên làm phim phong cách "nhanh bổ rẻ". Ban đầu, nghe tin Vân Sơn về nước đóng phim lần đầu sau 25 năm, tôi lo vì sợ bạn chưa bắt nhịp kịp. Hôm công chiếu Đại tiệc trăng máu 8, xem xong, tôi nhắn tin liền cho Vân Sơn: "I'm proud of you" (Tôi tự hào về ông).

Tôi quen Vân Sơn từ năm 1990, khi mới qua Mỹ. Lúc đó, chúng tôi phải làm nhiều việc tay chân để kiếm thu nhập vì sân khấu hài hải ngoại chưa phát triển. Có giai đoạn, tôi thuê căn hộ ở chung với các nghệ sĩ. Vợ chồng Vân Sơn ở một phòng, vợ chồng Bảo Liêm một phòng, còn tôi ngủ trên sofa ngoài phòng khách hoặc ngay lối đi, nhiều đêm phải thức giấc vì trời lạnh quá. Đó là những kỷ niệm thuở hàn vi tôi khắc ghi mãi đến nay.

Trích trailer "Đại tiệc trăng máu 8" Vân Sơn, Quang Minh trong trailer "Đại tiệc trăng máu 8". Video: Đoàn phim cung cấp

Diễn viên Quang Minh quê tại Gò Công, Tiền Giang (cũ), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Đôi nghệ sĩ có hai con gái là Vicky Võ và Sophia Minh Châu. Ngoài hoạt động sân khấu, những năm gần đây, anh về nước đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm. Tháng 8/2024, phim Làm giàu với ma anh đóng cùng Hoài Linh, Tuấn Trần đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Mai Nhật