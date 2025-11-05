Quang Liêm vào vòng ba World Cup cờ vua

Ấn ĐộKỳ thủ số một Việt Nam, Lê Quang Liêm thắng nhanh Baadur Jobava 1,5-0,5 ở vòng hai, để vào vòng ba World Cup cờ vua 2025.

Cầm quân trắng ở lượt về, Jobava (Elo 2.573) gây bất ngờ khi chọn khai cuộc Scotch, phương án hiếm thấy ở cờ vua đỉnh cao. Tuy nhiên, Quang Liêm (2.729) tỏ ra hiểu biết ở khai cuộc này. Ngay nước thứ tư hậu f6, đại diện Việt Nam đã khiến đối thủ "hết bài", và bắt đầu phải suy nghĩ sâu và tính toán. Trong khi, Quang Liêm đi nhanh theo kiểu "thuộc bài" đến nước 12.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Jobava ở lượt về vòng hai World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 5/11/2025. Ảnh: FIDE

Nước thứ 12, hậu f3 là sai lầm đầu tiên của Jobava. Nước cờ này không nằm trong bài vở của Quang Liêm, nên anh phải nghĩ xem vì sao nó là nước yếu. Kỳ thủ 34 tuổi nhanh chóng trừng phạt sai lầm của Trắng, thí tốt b7 để dùng xe bắt lại tốt b2. Do sớm đưa được xe xuống hàng hai, Quang Liêm chiếm ưu thế thắng. Cộng thêm hậu và mã cơ động không kém, anh chuyển hóa ưu thế thành thắng lợi chỉ sau 22 nước cờ.

Đây là ván cờ có số nước đi ngắn nhất kể từ đầu ngày thi 5/11. Ván đấu cũng chỉ kéo dài ba tiếng, kết thúc sớm bậc nhất vòng. Hiếm khi ván đấu giữa hai kỳ thủ ở đẳng cấp này được định đoạt ngay từ khai cuộc. Quang Liêm kết thúc ván đấu với tỷ lệ nước đi trùng với máy tính 98%, không mắc lỗi nào dù là nhỏ nhất.

Do ván đầu tiên hòa nhau, Quang Liêm đi tiếp với tỷ số chung cuộc 1,5-0,5. Vào vòng ba, Quang Liêm đảm bảo nhận 16.000 USD tiền thưởng từ ban tổ chức. Anh sẽ được nghỉ một ngày, trước khi gặp Jeffery Xiong (2.649) hoặc Daniil Yuffa (2.618) ở vòng ba.

Thành tích tốt nhất của Quang Liêm ở World Cup cờ vua là vòng bốn, năm 2013 và 2019. Anh chưa từng vào tứ kết.

World Cup cờ vua diễn ra hai năm một lần, theo thể thức loại trực tiếp với 206 kỳ thủ, chọn ba suất dự Candidates 2026. Giải năm nay diễn ra từ 1/11 đến 27/11 tại Goa, Ấn Độ, quỹ thưởng 2 triệu USD. Quang Liêm là hạt giống số 13 theo Elo ban đầu.

Xuân Bình